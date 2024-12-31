Ezgi Mola’dan olay yaratan paylaşım: Enis Arıkan’a gönderme mi?

Başarılı oyuncu Ezgi Mola’nın sosyal medyada yaptığı son paylaşım, takipçileri arasında tartışma yarattı. Mola, paylaşımında “Sitem eden, küsen, ‘Bana neden şunu yapmadın?’ diyen o arkadaş… Herkesin var böyle bir arkadaşı, değil mi?” ifadelerine yer verdi.

Bu sözler, bir dönem sıkı dost oldukları bilinen ancak yaklaşık bir yıldır konuşmadıkları öne sürülen Enis Arıkan’a bir gönderme olarak algılandı. Sosyal medya kullanıcıları, Mola’nın bu paylaşımıyla eski dostuna ince bir mesaj verdiğini iddia etti.

Ezgi Mola ve Enis Arıkan, uzun yıllar boyunca dostluklarıyla gündeme gelmiş, birlikte geçirdikleri eğlenceli anları sık sık paylaşmışlardı. Ancak ikili, geçtiğimiz yılın başlarında yollarını ayırmış ve aralarındaki dostluğun neden sona erdiği hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Mola’nın bu mesajına Arıkan’dan henüz bir yanıt gelmezken, hayranlar aralarındaki soğukluğun ne zaman sona ereceğini merakla bekliyor. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.