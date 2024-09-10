Ezgi Mola’dan Narin tepkisi: "Allah belasını versin"

Ezgi Mola, 8 yaşındaki Narin Güran katledilmesine sessiz kalamadı. Sert bir açıklama yapan oyuncu, "Bunun sebebi olan herkesin Allah belasını versin" dedi.

Ezgi Mola’dan Narin tepkisi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-09-2024 10:09

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Minik Narin’in trajik ölümü tüm Türkiye’yi derinden sarsarken, cinayete ilişkin soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar olayla ilgili 26 kişi gözaltına alınmış durumda, ancak olayın ardındaki sır perdesi henüz tam anlamıyla aydınlatılabilmiş değil.

Narin Güran’ın ölümüne ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de kısa süre önce anne olan başarılı oyuncu Ezgi Mola oldu. Mola,  yaptığı açıklamada yaşananlara duyduğu öfkeyi ve acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Bunun sebebi olan herkesin, göz yumanların, ortağı olanların da Allah belasını versin. Ayrıca o tabutun üzerine duvak yerine önlük ve oyuncak koymaları gerekirdi. O küçücük çocuğu gelin olarak hayal etmelerini de berbat buluyorum. İnşallah adaletin yerini bulduğu bir ülkemiz olur.”

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