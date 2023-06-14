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Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, nikahın ardından hamilelik haberini gazetecilerle paylaşmıştı. Önceki gün objektiflere takılan çift, bebek heyecanını paylaştı.

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola önceki akşam eşi Mustafa Aksakallı ile Bebek'te görüntülendi. Hamile olan oyuncu, "Her şey bildiğiniz gibi konuşup da sizin inanmadığınız gibi... Tek dileğimiz sağlıkla huzurla dualarla gelsin. Hepimizin duası budur yani" deyince eşi Mustafa Aksakallı, Mola'nın karnını tuttu.

Mola, "Allah seni kahretmesin Mustafa insan bunu da yapmaz yani" deyince, çift gülmeye başladı. Mola, "Ben utanıyorum, bu böyle şeyler yapıyor. Kendimi bira göbeği gibi hissediyorum şu anda. Anlamıyorum biraz daha değişime uğrayınca anlayacağım sanırım" dedi.

"EVE GİDİNCE KONUŞACAĞIM SENİNLE"

Oyuncu, "Ezgi Hanım kız veya erkek olursa bir isim düşünüp konuştunuz mu?" sorusunun ardından eşi 'Mustafa' deyince Mola, "Mustafa sen bugün ne yapıyorsun böyle eve gidince konuşacağım ben seninle" diyerek kahkahalara boğuldu.

KÖFTE AŞERDİ

Aksakallı, "Mustafa Bey Ezgi Hanım'da aşerme var mı?" sorusuna, "Evet var. Bugün köfte aşerdi bakın elinde beyaz torbada" cevabını verdi. 

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