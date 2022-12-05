Ezgi Mola'dan alkış alan konuşma!

48. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülü Ezgi Mola'ya gitti. Ödül konuşmasında İran'da "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolardan bahseden Mola, ülkedeki "ahlak polisi" döneminin sona erdirilmesini öğrenmekten tüm kadınlar adına mutluluk duyduğunu söyledi.



Diğer taraftan Türkiye'deki kadın cinayetlerinin son bulabilmesi için yasalarda yapılacak değişiklikleri duymak ve görmek istediğini belirten Mola, "Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM'de kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" diye konuştu.



Ezgi Mola'nın konuşmasına izleyenler alkışlarıyla destek verdi.



