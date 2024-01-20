Ezgi Mola, yemek yerken oğlu Can’ı böyle korudu: 'Kuzumun kafasına yağ kırıntı gelmesin'

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullandığı esprili paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına alan Mola, bu kez oğluyla ilgili yaptığı bir video paylaşımıyla gündeme geldi.

Paylaşımda, Mola'nın yemek yerken kucağındaki oğlu Can'ın üzerini peçete ile örtmesi ve videoya eklediği espriyle dikkat çekti. Videonun üzerine "Kuzumun kafasına yağ kırıntı gelmesin" notunu düşen ünlü oyuncunun esprili yaklaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Ancak her paylaşım gibi bu esprili video da farklı görüşleri beraberinde getirdi. Mola'nın paylaşımını esprili bulanlar kadar, eleştirenler de ortaya çıktı. Bir takipçisinin, "Kuzunuzun üstünde yemek yemekte nedir?" şeklindeki eleştirel sorusu, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Ezgi Mola'nın samimi ve esprili paylaşımları, takipçileri arasında geniş bir ilgi kitlesi bulunsa da, her paylaşımıyla birlikte farklı yorumlar ve görüşler ortaya çıkıyor. Oyuncunun sosyal medya hesaplarındaki etkileşimi, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.



İşte o paylaşım: