Ezgi Mola ve oğlu Can, Çeşme’de!

Geçtiğimiz sene dünyaevine giren sevilen oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci eşi Mustafa Aksakallı, Kasım ayında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çiftin, "Can" adını verdikleri oğullarıyla birlikte çıktıkları Çeşme tatili, ünlü oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı.

Doğumundan bu yana oğlunun yüzünü saklamayı tercih eden Ezgi Mola, Çeşme plajında kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, minik Can ile keyifli bir gün geçirirken görüntülendi. Anne-oğulun neşeli halleri dikkat çekerken, Mola’nın tatil boyunca oğluyla vakit geçirmekten büyük keyif aldığı görüldü.

Ezgi Mola, oğlu Can ile tatil yaparken doğallığı ve annelik mutluluğuyla göz kamaştırdı.