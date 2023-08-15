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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı

Ezgi Mola (40), dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı (38) ile 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan başarılı oyuncu, eşiyle plajda bol kahkahalı bir gün geçirdi.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2023 09:08

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile pek fazla zaman ayıramayan Mustafa Aksakallı, eşiyle baş başa denize girip günün tadını çıkardı. 

Denizde yürüyüp sohbet ederken eşinin onu güldürmesiyle birlikte kahkahalar atmaya başlayan Ezgi Mola, uzun süre gülmekten kendini alamadı.

Bir süre sonra oyuncuyu kucağına alıp dakikalarca suyun üzerinde tutan Mustafa Aksakallı, hem bebeklerine hem de eşine olan sevgisini göstermek için Ezgi’nin karnından uzun uzun öptü. Halinden memnun olan Ezgi Mola ise zaman zaman gözlerini kapatarak bu huzurlu anın keyfini çıkardı.

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