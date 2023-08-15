Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kahkahaları plajda yankılandı

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile pek fazla zaman ayıramayan Mustafa Aksakallı, eşiyle baş başa denize girip günün tadını çıkardı.

Denizde yürüyüp sohbet ederken eşinin onu güldürmesiyle birlikte kahkahalar atmaya başlayan Ezgi Mola, uzun süre gülmekten kendini alamadı.

Bir süre sonra oyuncuyu kucağına alıp dakikalarca suyun üzerinde tutan Mustafa Aksakallı, hem bebeklerine hem de eşine olan sevgisini göstermek için Ezgi’nin karnından uzun uzun öptü. Halinden memnun olan Ezgi Mola ise zaman zaman gözlerini kapatarak bu huzurlu anın keyfini çıkardı.



