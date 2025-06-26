Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Boşanma Kararı Aldı

Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. “Can için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Boşanma Kararı Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2025 09:44

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ayrılık iddialarını doğrulayan açıklama bizzat ünlü oyuncudan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla ayrılığı resmileştiren Mola, bu süreci kırmadan, üzmeden geçirmeye özen göstereceklerini vurguladı.

“Hassasiyetinizi Rica Ediyoruz”

Ezgi Mola, ayrılık haberlerinin yayılmasının ardından Instagram hesabından samimi bir açıklama yaptı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan.) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler.”

Can İçin Ortak Adım

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın ilişkilerinden dünyaya gelen Can adlı oğulları, ayrılık sürecinde çiftin önceliği oldu. Mola, Can’la birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmek adına, Mustafa Aksakallı ile sağduyulu şekilde iletişim kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Sessizlik Bozuldu

Çiftin evliliklerinin sona erdiğine dair iddialar son günlerde magazin kulislerinde sıkça konuşuluyordu. Ancak sessizliğini ilk bozan Ezgi Mola oldu. Tarafların karşılıklı anlayışla bu kararı aldığı ve özel hayatlarını medya kirliliğinden uzak tutmak istedikleri mesajı açıkça verildi.

Benzer Haberler
Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması
Emre Altuğ'dan Aşk İtirafı: “Bir Yıldır Sanat Dünyasından Biriyle Birlikteyim” Emre Altuğ'dan Aşk İtirafı: “Bir Yıldır Sanat Dünyasından Biriyle Birlikteyim”
Ünlü Oyuncuların Planı Suya Düştü: Yüsra Geyik ile Ozan Dolunay Arka Kapıdan Kaçmaya Çalıştı Ama... Ünlü Oyuncuların Planı Suya Düştü: Yüsra Geyik ile Ozan Dolunay Arka Kapıdan Kaçmaya Çalıştı Ama...
Ebru Şahin’in Yeni Tatil Rotası: Çöl Sıcağında Abu Dabi Pozları Olay Oldu! Ebru Şahin’in Yeni Tatil Rotası: Çöl Sıcağında Abu Dabi Pozları Olay Oldu!
Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da
Demet Özdemir'in Şıklığı Modaseverlerin Radarına Girdi Demet Özdemir'in Şıklığı Modaseverlerin Radarına Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da
  • 25-06-2025 14:41

Mert Günok, Yoğun Sezonun Ardından Ailesiyle Bodrum’da

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!
  • 20-06-2025 11:52

Bergüzar Korel Yaz Coşkusunu Tatil Paylaşımlarıyla Yaşattı!

Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti
  • 24-06-2025 13:45

Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı
  • 25-06-2025 14:16

Baba Olmaya Hazırlanan Tolga Sarıtaş, Oğluna Vereceği İsmi Açıkladı

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk
  • 25-06-2025 10:22

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk