Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı Boşanma Kararı Aldı

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, iki yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ayrılık iddialarını doğrulayan açıklama bizzat ünlü oyuncudan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla ayrılığı resmileştiren Mola, bu süreci kırmadan, üzmeden geçirmeye özen göstereceklerini vurguladı.

“Hassasiyetinizi Rica Ediyoruz”

Ezgi Mola, ayrılık haberlerinin yayılmasının ardından Instagram hesabından samimi bir açıklama yaptı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan.) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler.”

Can İçin Ortak Adım

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın ilişkilerinden dünyaya gelen Can adlı oğulları, ayrılık sürecinde çiftin önceliği oldu. Mola, Can’la birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmek adına, Mustafa Aksakallı ile sağduyulu şekilde iletişim kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Sessizlik Bozuldu

Çiftin evliliklerinin sona erdiğine dair iddialar son günlerde magazin kulislerinde sıkça konuşuluyordu. Ancak sessizliğini ilk bozan Ezgi Mola oldu. Tarafların karşılıklı anlayışla bu kararı aldığı ve özel hayatlarını medya kirliliğinden uzak tutmak istedikleri mesajı açıkça verildi.