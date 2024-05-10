Ezgi Mola: 'Uzun süre ekranlarda olmayacağım'

Ezgi Mola, yaklaşık dört yıl boyunca birlikte olduğu Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs 2023'te evlendi. Nikahlarının ardından kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Mola, geçen kasım ayında oğlu Can'ı kucaklarına almıştı. Oyuncu, "Televizyon ekranlarını özledim ama şu an yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Ezgi Mola: 'Uzun süre ekranlarda olmayacağım'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 19:23

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci eşi Mustafa Aksakallı, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Çift, alışveriş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mola, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu sefer de size yakalandık" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

Mola, uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağını belirterek, "Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanların daha değerli" dedi. Ünlü oyuncunun bu açıklamaları, hayranlarını bir süre daha ekranlarda göremeyecek olmanın üzüntüsüyle karşıladı.

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