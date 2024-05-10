Ezgi Mola: 'Uzun süre ekranlarda olmayacağım'

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci eşi Mustafa Aksakallı, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Çift, alışveriş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mola, "Evde sıkıldım, biraz hava almak için çıktık, bu sefer de size yakalandık" şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

Mola, uzun bir süre ekranlardan ve beyaz perdeden uzak olacağını belirterek, "Çocuğumla ilgilenmek istiyorum, özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Çocuğumla olan zamanların daha değerli" dedi. Ünlü oyuncunun bu açıklamaları, hayranlarını bir süre daha ekranlarda göremeyecek olmanın üzüntüsüyle karşıladı.