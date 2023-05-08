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Ezgi Mola sessiz sedasız evleniyor
Ezgi Mola 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ve ortağı Mustafa Aksakallı ile bugün evleniyor. Sessiz sedasız gerçekleşecek törene çok az sayıda kişi davet edildi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi : 08-05-2023 12:52
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Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı evlilik için adım attı. Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı aldı.Çift bugün nikah masasına oturacak.
Aile ve yakın dostlarının katılacağı nikah törenine sadece 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapacağı söyleniyor.
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