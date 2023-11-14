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Ezgi Mola öyle bir eve yatırım yaptı ki... Barcelona'nın o bölgesinde...

Son dönemde birçok popüler projede rol alan ve anne olma hazırlıkları yapan Ezgi Mola ile ilgili yatırım haberleri gündeme geldi. Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, Barcelona'nın El Born bölgesinde bir ev satın aldı.

Ezgi Mola öyle bir eve yatırım yaptı ki... Barcelona'nın o bölgesinde...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2023 13:40

Mayıs ayında dünyaevine giren ve ilk bebeklerini bekleyen ünlü çift Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, büyük bir yatırım gerçekleştirdi. Masumlar Apartmanı dizisi ve ardından Netflix projeleriyle büyük başarı elde eden Mola, İspanya'nın meşhur şehri Barcelona'dan bir ev satın aldı.

Mutlu çift, tercihini tarihi 13. yüzyıla dayanan Barcelona'nın El Born bölgesinden yana kullandı. Bu bölge, Orta Çağ mimarisiyle inşa edilmiş sokakları ve canlı gece hayatıyla biliniyor. Ev fiyatları ise 700 bin Euro'dan (21.5 milyon TL) başlayarak milyonlarca Euro'ya kadar çıkabiliyorç

İspanya, en az 500 bin Euro değerinde ev satın alan yabancılara oturma izni veriyor. Bu izin, Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkı anlamına geliyor.

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