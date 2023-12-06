Ezgi Mola minik oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı!

Ünlü çift Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları, 24 Kasım tarihinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. Bebeklerinin ismi henüz açıklanmasa da, Merve Dizdar'ın bir gafında 'Can' ismini dile getirmesiyle biliniyor.

40 yaşındaki Ezgi Mola, 6.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden minik oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim, bebeğini doktor kontrolüne götürdüğü anı paylaşarak, "Canım doktorumuz. Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü..." mesajını yazdı.

Güzel oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.