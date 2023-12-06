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Ezgi Mola minik oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı!

Oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı, mayıs ayında dünyaevine girmiş ve geçtiğimiz günlerde ilk kez ebeveyn olmanın sevincini yaşamışlardı. Mola, henüz ismini açıklamadığı bebekleriyle ilgili doktor kontrolünde çekilen ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ezgi Mola minik oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2023 16:24

Ünlü çift Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları, 24 Kasım tarihinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. Bebeklerinin ismi henüz açıklanmasa da, Merve Dizdar'ın bir gafında 'Can' ismini dile getirmesiyle biliniyor.

40 yaşındaki Ezgi Mola, 6.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden minik oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim, bebeğini doktor kontrolüne götürdüğü anı paylaşarak, "Canım doktorumuz. Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü..." mesajını yazdı.

Güzel oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.