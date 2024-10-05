Ezgi Mola kadına yönelik şiddete isyan etti: "Bu vahşet nasıl bitecek?"

Ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, toplumsal tepkileri beraberinde getirirken, ünlü isimler de bu duruma sessiz kalamadı. Son olarak İstanbul’un Fatih ilçesinde, yarım saat arayla iki kadının aynı kişi tarafından öldürülmesi, toplumun kanını dondurdu. Kadın cinayetlerine yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü oyuncu Ezgi Mola da sessizliğini bozarak, şiddet ve cinayetlere karşı öfkesini dile getirdi.

Magazin gazetecilerine konuşan Ezgi Mola, kadın cinayetlerinin son bulması için suçluların en ağır cezaları alması gerektiğini savundu. Mola, "Bu vahşet nasıl bitecek? Suçlular ceza çektiğinde bitecek, ömürlük ceza aldıklarında bitecek, dışarı salındıklarında değil. Gerçekçi olmamız gerekiyor; hiçbir önlem alınmıyor, suçluların hapse girmesi gerekiyor. Böyle giderse kadın cinayetleri bitmeyecek. Bu teşvik gibi bir şey oluyor. Suçlular ceza çekmeli, suçlu hapse girmeli. Bunun suç olduğu insanlara kafasına vura vura anlatılmalı," dedi.

Ezgi Mola'nın bu çıkışı, kadın cinayetlerine karşı duyarlılığın artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme taşırken, toplumda farkındalık oluşturma çabalarına önemli bir katkı sağladı.