Ezgi Mola: İleride bana 'neden böyle yaptın!' diyebilir

Ünlü çift, bir bebek markasının yeni yüzü olarak seçildi ve bu mutlu haber, Kuruçeşme'de gerçekleştirilen lansman kampanyası etkinliğinde kutlandı. Ezgi Mola, dostları tarafından yalnız bırakılmadı.

Hamilelik dönemi hakkında konuşan Mola, "Herkes tavsiyelerde bulunuyor ve ne yapmanız gerektiği konusunda listeler sunuyor. Bu benim için ilk deneyim, bu yüzden bilmediğim bir dünyaya adım attım. Ancak annelik içgüdülerimize güvenmemiz gerekiyor. Ben elimden geldiğince bu şekilde hareket ediyorum" dedi.

Bebekleri doğduktan sonra birlikte reklam filminde oynamak konusunda tereddütleri olduğunu ifade eden oyuncu, "Ona saygı göstermem gerekiyor ve onun adına karar vermek istemiyorum. İleride 'Neden böyle yaptın?' diyebilir. Zaman ne gösterecek, bilmiyorum" dedi.

Ezgi Mola, bebeğin hareket etmeye başladığını belirtti ve "Son 20-25 gündür onun tekmelemeleriyle tanıştım. İlk tekmesinde oldukça şaşırdım. Bu yolculuğu onunla birlikte yaşamak harika bir his. Mustafa da bu süreci anlamaya çalışıyor ve birlikte eğleniyoruz" diye ekledi.

Bebeğin odası gibi hazırlıkların henüz yapılmadığını söyleyen Mola, "Zaman içinde bunları yapacağım, bu konuda rahatım. Psikolojik destek, sadece bu süreçte değil her zaman yanımda oldu. Bu hepimiz için önemli" dedi.

Hamileliğinin başlangıcında sürekli uyuduğunu belirten oyuncu, "Başlangıçta dinlenerek ve uyuyarak geçirdim. Mustafa'nın davranışlarında maalesef bir değişiklik olmadı. (Gülüyor) Daha çok yanımda olmasını dilerim, çünkü yoğun bir çalışma temposu var. Ancak şaka bir yana, Mustafa dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Çok pozitif ve harika bir eş" şeklinde konuştu.

Bebeklerinin ismi konusunda henüz bir karar vermediklerini söyleyen Mola, "Birkaç isim aklımızda dolaşıyor ama sonunda herkesin tanıdığı bir isim olmasını düşünüyorum" dedi.