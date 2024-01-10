Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü? Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın arasına kara kedi girdi. İki sıkı dost birbirine küstü. Peki ama neden? Duyunca şaşıracaksınız!

Ezgi Mola ile Enis Arıkan neden küstü? Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2024 14:50

Ezgi Mola ile Enis Arıkan uzun yıllardır çok yakın iki arkadaş, sıkı dosttu. Fakat ikilinin arasına kara kedi girdi. Ezgi Mola ile Enis Arıkan birbirlerine küstü. Eskiden yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, sosyal medyada sürekli birlikte paylaşım yapan Mola ve Arıkan'ın paylaşımları bıçak gibi kesildi. 

EZGİ MOLA İLE ENİS ARIKAN NEDEN KÜSTÜ?

İddiaya göre Enis Arıkan, Ezgi Mola'yı doğumda yanlız bırakmayacak ve onunla Amerika'ya gidecekti. Bu konuda güzel oyuncuya söz vermişti. Fakat Amerika'ya gidemedi. Ayrıca doğum sonrası eve ziyarete de gitmedi. Bu duruma içerleyen Ezgi Mola yakın arkadaşını hayatından çıkardı.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK!

Ortaya atılan bu iddiaya henüz taraflardan bir açıklama gelmedi. 

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