Ezgi Çelik Altı Üstü İstanbul Kadrosunda: Sezen Karakteriyle Dengeleri Değiştirmeye Geliyor!

ATV ekranlarında yayınlanan, NTC Medya imzalı pazartesi akşamlarının reyting listelerini altüst eden fenomen dizi Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana ekranların en iddialı yapımlarından biri olan dizinin güçlü ekibine Ezgi Çelik dahil oldu.

Yapım şirketiyle resmi olarak el sıkışan Çelik'in kadroya katılması dizinin sadık takipçileri arasında ve magazin kulislerinde adeta bir çalkantı yarattı.

5. Bölümde Fırtına Kopacak! Kilit Rol: Sezen

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi yıldız isimlerin paylaştığı dev kadroda Ezgi Çelik tüm dengeleri değiştirecek kilit bir role hayat verecek.

Başarılı oyuncu dizinin merakla beklenen 5. bölümünden itibaren Sezen karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Naz'ın (Elçin Zehra İrem) annesi olarak hikayeye dahil olacak olan Sezen geçmişten getirdiği gizemlerle İstanbul sokaklarındaki hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek.

Set Arkasında Görüşmeler Sürüyor

Altı Üstü İstanbul setinden sızan flaş kulis bilgileri sadece Ezgi Çelik transferiyle de sınırlı değil. Senaryonun giderek derinleştiği yapımda yakın zamanda Tarık hocanın (Feyyaz Duman) kızı Duru karakterinin de ekibe katılması bekleniyor. Cast direktörlerinin bu önemli rol için yetenekli genç oyuncularla görüşmelerini son sürat sürdürdüğü öğrenildi. Bakalım bu rol hangi yetenekli oyuncunun olacak?