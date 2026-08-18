Bahar Candan’ın Babası Fena Patladı! O Mesaj Şaşırttı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, bu kez yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Candan, babasının kendisine gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

Mesajın içeriğinde babasının, Candan'dan önce müdüre ardından da başka bir yetkiliye ulaşmasını istediği görülüyor. Ayrıca bir kartı kaybetmemesi konusunda da kızını uyaran baba, mesajının sonunda oldukça sert bir ifade kullandı.

"Artık Böyle Davranmayın"

Bahar Candan'ın paylaştığı mesajda babasının şu ifadeleri kullandığı görüldü: "Mesaj at önce müdüre sonra o olmasa bile birisine bırak kartı da kaybetme artık zihinsel engelli gibi davranmaya son verin lütfen."

Mesajın özellikle son bölümü sosyal medyada dikkat çekti. Candan'ın babasının neden bu şekilde bir uyarıda bulunduğu ise paylaşımda ayrıca açıklanmadı.

Neden Gönderildiği Merak Edildi

Bahar Candan, babasından gelen mesajı paylaşırken herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedi. Bu nedenle mesajın hangi olay üzerine gönderildiği ve bahsedilen kartın ne olduğu konusunda detay verilmedi.

Paylaşımın ardından takipçilerin dikkatini çeken asıl nokta ise mesajın oldukça doğrudan ve sert bir dille yazılmış olması oldu. Candan'ın babasının kızını uyarmak amacıyla gönderdiği mesaj, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Bahar Candan'dan Açıklama Gelmedi

"İşte Benim Stilim" programıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medyadaki paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez yalnızca babasının mesajını paylaşmakla yetindi ve konuyla ilgili kendi düşüncesini belirtmedi.

Dolayısıyla mesajın arkasında nasıl bir olay olduğu şimdilik bilinmiyor. Babasının kart konusunda neden bu kadar hassas davrandığı ve mesajdaki sert ifadelerin hangi durum nedeniyle kullanıldığı da merak konusu oldu.

Şimdilik elde olan tek bilgi, Candan'ın babasından gelen bu mesajı olduğu gibi takipçileriyle paylaşmış olması. Konuyla ilgili yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.