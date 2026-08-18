Ece Erken’e Bomba Cevap! Nurettin Soydan Sessizliğini Bozdu

Nurettin Soydan, Ece Erken’le yaşadığı polemik hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. “Dedikoducu dede” sözlerine verdiği yanıt gündem oldu.

Ece Erken’e Bomba Cevap! Nurettin Soydan Sessizliğini Bozdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2026 19:25

Magazin dünyasında bir süredir konuşulan Nurettin Soydan ile Ece Erken arasındaki polemik, yeni açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Magazin gazetecisi Soydan, Haberler.com stüdyosunda Nur Ertürk’ün konuğu oldu ve yaşanan tartışmayla ilgili merak edilenleri anlattı.

Soydan’ın özellikle kendisi için kullanılan “dedikoducu dede” ifadesine verdiği yanıt dikkat çekti. Yıllardır magazin gazeteciliği yaptığını söyleyen Soydan, yaptığı yorumlarda kişilere saygı sınırını aşmamaya dikkat ettiğini belirtti. Erken’in geçmişte magazin programlarında insanların özel hayatlarını yorumladığını hatırlatan Soydan, bugün kendisine yöneltilen eleştirileri ise çelişkili bulduğunu söyledi.

“Bir Şey Savunuyorsan Arkasında Dur”

Soydan, sosyal medyada yazılıp daha sonra silinen paylaşımlara da değindi. Bir konuda net bir tavır alınıyorsa bunun arkasında durulması gerektiğini söyleyen gazeteci, “Bir şey savunuyorsan, karşısındaysan karşısında olmaya devam et” diyerek düşüncesini açıkça dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerin silinse bile tamamen ortadan kalkmadığını belirten Soydan, bu nedenle insanların yazdıkları konusunda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

“Hata Herkes İçin Olabilir”

Magazin gazetecilerinin de zaman zaman hata yapabileceğini söyleyen Soydan, asıl önemli olanın hatanın farkına varmak olduğunu anlattı. Eksik bilgi nedeniyle birilerinin üzülmüş olabileceğini belirten gazeteci, böyle durumlarda özür dilemenin ve gerekiyorsa haberi düzeltmenin önemine dikkat çekti.

Polemiğin Daha Fazla Uzamasını İstemiyor

Soydan, Ece Erken’le yaşanan tartışmanın daha fazla büyütülmemesi gerektiğini de söyledi. Bundan sonraki süreçte Erken’in adının gündeme getirilmemesinin en doğru tavır olacağını ifade etti.

Magazin haberciliğinde özel hayata saygının önemli olduğunu vurgulayan Soydan, haber değeri taşıyan gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmasının gazetecilerin görevi olduğunu belirtti.

Öte yandan Soydan, yaşanan polemiğin ardından Ece Erken’den kendisine herhangi bir telefon ya da mesaj gelmediğini de açıkladı.

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