Ezel’in Ramiz Dayı’sı Ufuk Bayraktar Gözaltında: Şok Eden Haraç İddiası

Ezel dizisinde Ramiz Dayı’nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olayla gündeme geldi. İddiaya göre Bayraktar, geçtiğimiz hafta beş kişiyle birlikte bir restoranı bastı. Restoran sahibinden haftalık 25 bin lira talep ettiği öne sürüldü.

Haraç İddiası Şok Yarattı

Haberlere göre ünlü oyuncu, mekân sahibine “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız” diyerek 25 bin lira istemiş. Ancak parayı alamayınca dün yeniden aynı mekâna gitti. Bu kez rakamı düşürerek 10 bin lira talep ettiği iddia edildi. Olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Gözaltına Alındı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ufuk Bayraktar’ı gözaltına aldı. Ünlü oyuncu emniyete götürüldü ve ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Geçmişte de Hapis Yatmıştı

Bayraktar’ın adı daha önce de adli olaylara karışmıştı. 2007 yılında yaşanan bir olay nedeniyle altı ay hapis yattı. Oyuncu, Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini oynamasıyla şöhret kazanmıştı. Ancak son yaşanan olay, sanatçının kariyerine gölge düşürdü.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, oyuncunun canlandırdığı karakterle gerçek hayattaki iddialar arasında bağlantı kurarak dikkat çekici yorumlarda bulundu.