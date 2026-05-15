Hayranları Sefo'yu Göreve Davet Etti: "O Şarkıyı Hemen Çıkar"

A Milli Takımımız 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Sanat dünyası karıştı. Şarkıcılar arasında milli marş yazma yarışı başladı. Reynmen Instagram'da paylaştığı stroyde "Ancak bu kadar ayrışabilirdik, birleşemedik" diyerek tepkisini dile getirdi.

A Milli Takım İçin Seferber Oldular

Birçok şarkıcı uzun bir aradan sonra gelen bu başarıyı unutturmamak için hazırlıklara başladı. Semicek ve Murda yeni bir milli marş hazırladıklarını ve yakında yayınlayacaklarını duyurdu. Sosyal medyada Lvbel C5'in de şarkı hazırlığında olduğu iddiaları yer aldı. Üretim aşamasında olan parçalardan bazı kesitler de yayınlandı.

Tarkan'la Kıyaslanıyorlar

Yapılan şarkılar 2002 yılında Tarkan'ın Milli Takım için yaptığı "Bir Oluruz Yolunda" ile kıyaslanmaya başladı. Hiçbirinin bu şarkının üzerine çıkamayacağı iddia edildi. Kullanıcılardan bazıları Tarkan'ı göreve çağırdı ve yeni marşın onun tarafından yapılması gerektiğini savundu.



Sefo Yeniden Gündemde

Sefo, Avrupa Kupası öncesi A Milli Takım için "Türkiyem" isimli bir şarkı çıkarmıştı. Sonra anlaşıldı ki rapçi aslında başka bir parça daha hazırlamış. Sefo'nun Kafalar grubu üyeleriyle yaptığı canlı yayında bu şarkı ilk kez duyuldu. Yayınlanan kesit sosyal medyada viral oldu. Bilmem mi? şarkısından uyarlana marş tekrar gündeme getirildi ve ünlü rapçiden bu şarkıyı piyasaya sürmesi istendi. Sefo ise hayranlarını bu isteğine henüz cevap vermedi.

Kafalar Şarkıyı Çok Beğendi

Sefo'nun Milli Takımımız için hazırlayıp yayınlamadığı marş yeniden gündeme geldi. pic.twitter.com/1tb0eQ0FNp — Populicc (@populicc) May 14, 2026

Yayınlanan görüntülerde dağılmasıyla gündemde olan Kafalar'ın yapılan parçayı çok beğendikleri görülüyor. Fatih Yasin'in "Bu olsa 100 milyon, 200 milyon ya da ne bilim 300 milyon izlenirdi. Giderdi yani" sözleri duyuluyor.