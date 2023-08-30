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Eylül'e 1 kala müjde geldi! SSK, Bağ-KUR, Emekli Sandığı, EYT Emeklisine 9.000 TL ikramiye

Emeklinin gözü kulağı kendisine yapılan ek zam ve ek ödemelere çevrilmiş iken, Eylül ayı gelmeden müjdeler de beraberinde geldi.

Eylül'e 1 kala müjde geldi! SSK, Bağ-KUR, Emekli Sandığı, EYT Emeklisine 9.000 TL ikramiye
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-08-2023 10:57

Mayıs ayında kurulan hükümet tarafından Temmuz ayında yapılan görüşmeler sonucunda emekli maaşı zammı yüzde 25'te kalması hayal kırıklığı yaşatmıştı. Ramazan vre Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyeleri 2,000 TL iki seferde 4.000 TL olarak açıklanması emekliye, son müjde olarak gelmişti. Seyyanen zam beklentileri de rafa kalkmıştı. Emekliye yapılan zam sonrasında emekli maaş aralığı değişenler emekli promosyonlarını daha bir merakla araştırmaya başladı. bir üst maaş aralığına yükselen emekli fazla emekli promosyonu ödemesi yapan bankaya yöneldi. 4A 4B 4C EYT'li fark etmeden, maaş aralığı değişen ya da daha fazla promosyon ödemesi ALMAK isteyen emeklin in şu sıralar odağı, emekli promosyonları olarak biliniyor. Bu durumun farkında olan bankalar da emekli promosyonu ödemelerini zaman zaman şahlandırıyor. 

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

EYT yasası sonrasında emekli promosyonu ödemeleri yükselirken, biten kampanyalar sonrasında promosyonlar stabil ilerleyiş içinde kalmıştı. Emeklinin tek bir şarta karşılıksız olarak adeta 3. bir ikramiye olarak almayı hak ettiği emekli promosyonu Eylül ayı güncellemeleri sunuldu. Yapı Kredi emekli promosyonu emeklinin cebine 9.000 TL'ye kadar artı ikramiye para girmesini sağlarken, detaylar da emekli tarafından merakla araştırılıyor. 

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı EMEKLİLERİ  Yapı Kredi'ye emekli maaşını taşımaları karşılığında emekli promosyonundan faydalanabilecek. 2017 senesinden beri emeklinin temel hakkı olan bankanın ikramiye ve kendi müşterisi olma karşılığında ödediği emekli promosyonu ödemeleri devam ediyor. Yapı kredi bu kapsamda 9,000 TL'ye varan ödeme sunuyor. 

İster bankasını değiştirmek isteyen, isterse de sözleşmesi biten emekli, emekli promosyonu Eylül ayı rakamlarını araştırıyor. Ancak Yapı Kredi 9,000 TL emekli promosyonu kampanyası 31 Ağustos'ta sona eriyor. 

  • 1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
  • Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

EMEKLİ PROMOSYONUNA EK KAMPANYA

1 Ağustos 2023 – 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; promosyon başvuru tarihini takip eden 2 ay içerisinde toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 1000 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. 

Öte yandan emekliye özel ek avantajlar ve faizsiz kredi ve nakit avans hizmetlerinden faydalanmak için Ağustos bitmeden Yapı Kredi bankası yolunu tutmanız gerekiyor. 

EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?

Emekli promosyonları, emeklilere bankalar tarafından ödemesi yapılan ek ikramiye olarak bilinmektedir. Emeklinin anlaşmaya vardığı bankadan 3 yıl maaş alacağı sözüne istinaden ödenmektedir. Taahhüt imzası ile bir kereliğine mahsus verilir ve 3 senede bir değiştirilir. Son zamanlarda Yapı Kredi bankasının emekli promosyonu dikkat çekmektedir.  Yapı Kredi Bankası, emekliye 9 bin TL’ye kadar nakit promosyon vereceğini bildirdi. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası’nda taşıyanlara promosyon verilecek. 

BANKALAR HAREKETE GEÇTİ

Eylül ayına girmemize 1 gün kala bankalar harekete geçiş gibgi gözüküyor.  ING Bank ve İş Bankası’ndan promosyon güncel tarifesi açıklandı. Bu ikramiye niteliğinde yapılan ödemelerden emekli faydalanması için maaşını bankaya taşımalıdır. Emekli maaşının bankaya taşınması durumunda hem ek gelir kampanyasından faydalanırken, hem de bankanın sunduğu hizmetlere daha indirimli olarak ulaşabilir.

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