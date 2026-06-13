Eylül Tumbar ve Enes Koçak Çiftinin Bodrum Sefası!

Ekranların birbirine en çok yakıştırılan ve uzun süredir dolu dizgin bir ilişki yaşayan genç oyuncu çifti Eylül Tumbar ve Enes Koçak tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Rol aldıkları projelerin ardından yoğun geçen bir sezonun stresini atmak isteyen aşıklar tatil cennetinde aşk tazeledi. Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu aşıklar Eylül Tumbar ve Enes Koçak gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Yalıkavak Sahillerinde Enerji Depoluyorlar

Aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşayan ünlü çift plaj seçimini Bodrum'un en gözde noktalarından biri olan Yalıkavak'tan yana kullandı. Uzun zamandır birlikte olan oyuncu çift Eylül Tumbar ve Enes Koçak Bodrum Yalıkavak'ta sezonun yorgunluğunu atıyor. Yazın tadını çıkaran ikili gün boyunca serin suların keyfini çıkardı ve güneşlendi.

Denizde Romantizm Rüzgarları Esti

Ege'nin serin sularında sergiledikleri neşeli tavırlarla plajın odak noktası haline gelen ikili etraftaki bakışlara aldırmadan aşklarını yaşadı. Plajda oldukça neşeli oldukları gözlenen sevgililerin denizdeki samimi halleri objektiflere yansıdı. Bir an olsun birbirlerinden ayrılmayan çift romantik görüntüleriyle adeta aşklarını gözler önüne serdi. Denizde birbirlerine sarılarak şakalaşan ve bol bol kahkaha atan genç sevgililerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Şezlongda Sevgi Dolu Dakikalar: Güneş Kremi Önlemi

Deniz sefasının ardından kurulanmak ve güneşlenmek için şezlonglarına geri dönen ünlü çiftten sevimli kareler gelmeye devam etti. Denizden çıktıktan sonra şezlonglarına geçen ikiliden Eylül Tumbar'ın sevgilisine güneş kremi sürdüğü anlar objektiflere böyle yansıdı. Eylül Tumbar'ın sevgilisi Enes Koçak'ı güneşten korumak için gösterdiği bu özenli ve şefkatli halleri, plajdakilerin içini ısıtırken magazin muhabirlerinin de gözünden kaçmadı.