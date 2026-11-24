Eşi Fazlı Erdinç Çatak ve oğulları Kai Güneş ile Japonya tatiline çıkan oyuncu Beste Kökdemir rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ateşinin 40,5 dereceye kadar yükseldiğini belirten Beste Kökdemir geceyi hastanede geçirdiği zorlu süreci ve Tokyo’daki sağlık deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen ve aynı yıl oğulları Kai Güneş'i kucağına alan oyuncu yaşadığı rahatsızlığın yediği bir yemekten kaynaklandığını dile getirdi.

"Geceyi Hastanede Geçirdik" Sözleriyle Yemekten Kapılan Virüsü Anlattı

Ailece çıktıkları Japonya seyahatinde beklenmedik bir sağlık sorunu yaşayan Beste Kökdemir rahatsızlığının kaynağını ve ilk anları şu sözlerle aktardı:

"Dün geceyi hastanede geçirdik çünkü bir yemekten virüs kapmışım ve hepimiz için biraz sert oldu. Japonya gerçekten temiz, özenli bir yer ama bu tarz vakaların da sayısı az değilmiş. En güvenilir restoranlarda yememize rağmen bu durumu yaşadık. Hastanede beni şaşırtan bazı şeyler oldu."

Bekleme Süreci ve Hastane Masraflarından Bahsetti

Gece saatlerinde acil servise gittiklerini belirten Beste Kökdemir yükselen ateşine rağmen hastanede yaşadıkları bekleme sürecini ve maliyetleri de gündeme getirdi. Oyuncu "Gece acile gittik, ateşim hızla yükseliyordu. 40,5'e kadar çıkmasına rağmen bizi iki saat ya da daha uzun bir süre beklettiler. Başka bir hastane bulamadığımız için bulabildiğimiz ilk hastaneye gitmiştik ve gerçekten anormal derecede pahalıydı" ifadelerini kullandı.

Emzirebilmenin Mutluluğunu Paylaştı

Tedavi sürecinin ilerleyen aşamasında sağlık ekibinin yaklaşımından memnun kaldığını söyleyen Beste Kökdemir hastalığın oğluna bulaşmamasının kendisini rahatlattığını vurguladı. Kökdemir "Sonrasında tedavi süreci ve davranış biçimleri gayet iyiydi. Kai'ye bulaşmayacak bir şey oluşu ve emzirebilmem beni çok mutlu etti. Ancak çok zor bir durumdaydım ve tabii gezmeyi durdurduk. İki gecedir Tokyo'dayım ve Tokyo'ya dair hiçbir şey görmedim. Yine de her şeyde bir hayır olduğuna gerçekten inanıyorum" sözleriyle Tokyo tatilindeki aksaklığa rağmen yaşadığı süreci özetledi.