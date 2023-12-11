Eylül Öztürk aylık link kazancını açıkladı!

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından dikkatler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi; bu isimlerden biri de Amerika'da 10'dan fazla evi olduğu söylenen Eylül Öztürk oldu. "Bir zamanlar maddi sıkıntılarla karşılaştım, şu an ise finansal bollukla sınanıyorum" diyen Öztürk, aylık gelirinin 2 milyon TL'yi aştığını ifade etti.

Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi. Eylül Öztürk gibi birçok fenomen hakkında da soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konuldu. Uzun süredir yurt dışında yaşayan ve iddia edilen 10'dan fazla evi bulunan Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, yayınladığı videoda gelirinin kaynağını açıkladı.



"ATTIĞIM BİR HİKAYE 816 BİN İZLENİYOR"



Eylül Öztürk, hakkındaki iddiaların ardından YouTube kanalında bir video paylaşarak e-ticaret firmasından elde ettiği geliri şu şekilde açıkladı: "Günlük ortalama izlenme oranım 816 bin. Her gün en az 5 farklı markadan reklam teklifi alıyorum ve bu teklifleri kabul edip etmemek benim kararımda. Marka işbirliklerinde güvenilir bir kişi olduğumu düşünüyorum; kullanmadığım bir ürünü önermiyorum ve hiçbir zaman insanları kandırmadım. Ekonomik koşulların neden olduğu zorluklardan dolayı üzgünüm ve sizin için elimden geleni yaptım. Şu anda karşınızda, bir televizyon kanalından daha fazla izlenen bir kanal bulunuyor."

"KAZANÇLARIMI PAYLAŞMAZSAM PARA AKLAMAKLA ANILACAĞIM"

"Bu zamana kadar kimseyle paylaşmadım ama sizinle aylık kazancımı paylaşacağım. Keşke sizler için de bir şey yapabiliyor olsam. Bunu göstermek zorundayım. Eğer ben bunu yapmazsam hırsızlıkla, kara para aklamakla ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlarla anılmaya devam edeceğim. Ben bu belgeleri zaten devlete sundum. Geçen sene 1 Aralık-31 Aralık tarihinde bir e-ticaret platformuna 626 bin 490 kişi getirmişim, 21 bin 925 kişi alışveriş yapmış. Ben o ay işbirliklerinden 216 bin lira kazanmışım. Link vererek de bu platforma 1 milyon 127 bin lira ciro yaptırmışım. Bunun karşılığında da 168 bin lira kazanmışım. Yani totalde o platformdan o ay 384 bin 815 lira kazanmışım."

"GEÇEN SENE KASIM AYINDA 2 MİLYON TL KAZANMIŞIM"

"1-30 Kasım'da ise 2 milyon 46 bin TL kazanmışım, platforma da 1 milyon 769 bin lira ciro yaptırmışım. 1-30 Eylül'de 1 milyon 88 bin TL kazanmışım. Bu sadece tek bir platform üzerinden. 1-31 Temmuz da ise 557 bin TL kazandım. 1-31 Ağustos'ta ise 603 nin 746 TL. İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. Bu şekilde anıldığım için. İnsanların hayal edemediği bir sistemin içinde olduğum için. Ben bir televizyon kanalından çok daha fazla izlenerek para kazanıyorum. Biri dirseğine kadar bilezik takar biri kafasına dolar... Bu işten nasıl para kazandığınız size kalmıştır. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli, franchising şubelerimden aldığım cirolar belli, akademimizden para kazanıyoruz, kendi markamızdan para kazanıyoruz. Bunların hepsi bende evraklı ve belgeli. Bu kazanca rağmen beni parayla alakam bile olmadı. ben hayatımın bir döneminde parasızlıkla, şimdi de parayla sınanıyorum."