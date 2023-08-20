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Eylül Ayında Promosyona Kallavi Zam! 25,000 TL Ayın 15'i Demeden Yatacak

Emekli promosyonu, çalışan promosyonu fark etmeksizin bankaları gecesini gündüzüne katıp yeni açıklamalarını yapıyor.

Eylül Ayında Promosyona Kallavi Zam! 25,000 TL Ayın 15'i Demeden Yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-08-2023 13:27

Emekliler dört gözle kendilerine sunulan ek ödeme kampanyalarını takip ediyor. Emekliye sunulan en önemli kampanya sadece maaş taşıma karşılığı verilen emekli promosyonu olarak biliniyor. Emekli promosyonu bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bankalar ay ay promosyon ödemeleri konusunda güncellemelerini sunarken, bankaların yararına olan konu ise yeni müşteri kazanmak oluyor. Bankalar toplu halde müşteri kazanmak ya da müşterilerini kaybetmemek adına da çalışanlar ile promosyon anlaşması imzalıyor. Bu kapsamdaki promosyonlar kurum ve kuruluşlar ile birlikte özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor. Günümüzde çalışan promosyonları, emekli promosyonuna göre kat be kat yüksekte seyrediyor. Hal bu iken emeklilerde emekli promosyonu ödemesinde zam bekliyor. Uzmanların 2023 yılı bitmeden emekli promosyonu konusunda yükselme eğilimine gireceğini ön görürlerken, 12,000 TL - 15,000 TL arası promosyon ödemesi verileceği belirtiliyor. Bir promosyon açıklaması daha Halkbank tarafından yapıldı. Halkbank ile kurumun yaptığı anlaşmada 25.000 TL ödeme yapılması planlanıyor. 

Halkbank Promosyon Anlaşması

Halk Bankası tarafından son dakika promosyon açıklaması yapıldı. Yapılan promosyon anlaşması belediye mutabakatı ile son buldu. Menemen Belediyesi yetkilileri ile Halk Bankası yetkilileri arasında düzenlenen toplantı sonrasında 25,000 TL promosyon anlaşmasına varıldı. Yapılan mutabakata göre, Menemen Belediyesi maaşını Halk Bankası'ndan almaya devam edecek ve buna karşılık belediye her bir çalışana 25,000 TL promosyon ödemesi yapacak. 

Menemen Belediyesi Halk Bankası ile mutabakata vardıklarını açıkladı. Yapılan açıklama da  "Menemen Belediyemizin kıymetli çalışanlarının, değerli belediye ailemin maaş promosyonlarıyla ilgili süreci bugün nihayetlendiriyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Çalışanlarımıza, kardeşlerime mesai arkadaşlarıma bayramlaşma törenimizde sözüm vardı. O sözümüzü bugün imzaladığımız 3 yıllık kontratımızla tutuyoruz. Sağlıkla güle güle harcasınlar. İlgi ve alakalarından dolayı da Halkbank ailesine teşekkür ediyorum" denildi.

Promosyon Anlaşmaları Devam

2023 senesi de promosyon açıklamaları ve anlaşmaları ile devam ediyor. Gerek belediyeler, gerek kurum ve kuruluşlar gerekse de özel sektör, bankalar ile varılan mutabakat sonuçlarını resmi hesaplarından paylaşıyor. Siz de hangi kurum ya da kuruluş hakkında bilgi almak isterseniz, resmi sayfasına giderek, öğrenebilirsiniz. 

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