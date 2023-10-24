Advert

EXXEN Üye Ol: Ücretsiz Exxen üyelik nasıl yapılır?

Exxen'de nasıl üye olunur? Exxenspor üyelik ücretleri, UEFA Avrupa Ligi izleme ve tek maç satın alma seçenekleri hakkında bilgi alın. Ücretsiz deneme süresi ve üyelik paketleri detayları burada!

EXXEN Üye Ol: Ücretsiz Exxen üyelik nasıl yapılır?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 10:54

Exxen üyeliği hakkında merak edilenler burada! Galatasaray - Bayern Münih maçını izlemeyi planlayan futbol hayranları Exxen'in üyelik sürecini, maliyetlerini ve tek maç izleme imkanının olup olmadığını soruyor. EXXEN ÜYE OL: Ücretsiz Exxen üyelik nasıl yapılır, üyelik ücreti ne kadar? Exxen tek maç satın alma var mı?  İşte, tüm bu soruların yanıtları:

Exxen'e Nasıl Üye Olunur?

Exxen'e katılmak isteyenler, Exxen.com.tr adresine giderek isim, soyisim ve e-posta bilgilerini doldurmalı. Ardından, “Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle” seçeneğini tıklamalılar.

E-posta hesabınıza gelen doğrulama kodunu kullanarak üyelik işleminizi tamamlayabilirsiniz. Exxenspor seçenekleri arasında reklamlı veya reklamsız paketleri seçerek, ödeme bilgilerinizi girebilirsiniz. Ücretsiz deneme fırsatından faydalanmak için kredi kartı bilgileriniz gereklidir.

Exxen Üyelik Paketleri Ne Kadar?

UEFA maçlarını izlemek isteyenler için Exxenspor'un aylık ücreti 157,08 TL'dir. Exxenspor üyeleri, UEFA müsabakalarının yanı sıra Hollanda ve Suudi Arabistan liglerini de takip edebilirler. İşte güncel üyelik fiyatları:

  • Reklamlı dijital platform aylık ücreti: 84,50 TL
  • Yıllık üyelik: 70,40 TL (12 ay boyunca)
  • Reklamlı Exxen Spor aylık ücreti: 157 TL
  • Reklamsız Exxen Spor aylık ücreti: 184 TL

Exxen'de Tek Maçlık Üyelik Paketi Var mı?

Maalesef, Exxen tek maçlık bir üyelik paketi sunmuyor. Ancak, Exxen Spor, reklamlı ve reklamsız iki farklı üyelik seçeneği ile hizmet veriyor.

Benzer Haberler
EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle! TV8,5 canlı izle.. EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle! TV8,5 canlı izle..
Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle Gs Münih kaçak link Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle Gs Münih kaçak link
2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan! 2024 Memur ve emekli maaşlarında zamlı maaş tablosu sil baştan!
Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle kaçak link Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz exxen canlı maç izle kaçak link
Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor Öğrencilerin beklediği haber geldi! Ücretsiz internet o tarihte başlıyor
Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz Exxen Canlı maç izle kaçak link Galatasaray Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz Exxen Canlı maç izle kaçak link
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma
  • 21-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!
  • 20-10-2023 09:45

Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak hali olay oldu!

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!
  • 23-10-2023 13:03

Hasan Can Kaya, Büşra Pekin'in sütyenli tarzını görünce dayanamadı!

Burcu Esmersoy
  • 19-10-2023 16:33

Burcu Esmersoy "İsrail'in yanındayım" paylaşımını beğenince ortalık karıştı! Hemen açıklama yaptı

Kalben ilginç dansına dair konuştu!
  • 24-10-2023 11:00

Kalben ilginç dansına dair konuştu! "Memelerini sallayınca..."