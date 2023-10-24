Exxen üyeliği hakkında merak edilenler burada! Galatasaray - Bayern Münih maçını izlemeyi planlayan futbol hayranları Exxen'in üyelik sürecini, maliyetlerini ve tek maç izleme imkanının olup olmadığını soruyor. EXXEN ÜYE OL: Ücretsiz Exxen üyelik nasıl yapılır, üyelik ücreti ne kadar? Exxen tek maç satın alma var mı? İşte, tüm bu soruların yanıtları:

Exxen'e Nasıl Üye Olunur?

Exxen'e katılmak isteyenler, Exxen.com.tr adresine giderek isim, soyisim ve e-posta bilgilerini doldurmalı. Ardından, “Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle” seçeneğini tıklamalılar.

E-posta hesabınıza gelen doğrulama kodunu kullanarak üyelik işleminizi tamamlayabilirsiniz. Exxenspor seçenekleri arasında reklamlı veya reklamsız paketleri seçerek, ödeme bilgilerinizi girebilirsiniz. Ücretsiz deneme fırsatından faydalanmak için kredi kartı bilgileriniz gereklidir.

Exxen Üyelik Paketleri Ne Kadar?

UEFA maçlarını izlemek isteyenler için Exxenspor'un aylık ücreti 157,08 TL'dir. Exxenspor üyeleri, UEFA müsabakalarının yanı sıra Hollanda ve Suudi Arabistan liglerini de takip edebilirler. İşte güncel üyelik fiyatları:

Reklamlı dijital platform aylık ücreti: 84,50 TL

Yıllık üyelik: 70,40 TL (12 ay boyunca)

Reklamlı Exxen Spor aylık ücreti: 157 TL

Reklamsız Exxen Spor aylık ücreti: 184 TL

Exxen'de Tek Maçlık Üyelik Paketi Var mı?

Maalesef, Exxen tek maçlık bir üyelik paketi sunmuyor. Ancak, Exxen Spor, reklamlı ve reklamsız iki farklı üyelik seçeneği ile hizmet veriyor.