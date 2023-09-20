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Exxen Spor tek maç satın alma var mı 2023? Exxen Şampiyonlar Ligi ne kadar, kaç TL?

Exxen Spor üzerinden tek maç satın alma seçeneği var mı? 2023 yılında ne gibi fırsatlar sunulacak? Exxen Spor Şampiyonlar Ligi için ne kadar ödeme yapmamız gerekiyor?

Exxen Spor tek maç satın alma var mı 2023? Exxen Şampiyonlar Ligi ne kadar, kaç TL?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-09-2023 19:42

Exxen Spor, Türkiye’de popüler olan bir dijital yayın platformudur. Bu platform, kullanıcılara geniş bir içerik yelpazesi sunmaktadır. Bu içerikler arasında spor da önemli bir yer tutmaktadır. Peki Exxen Spor üzerinden tek maç satın alma seçeneği var mı? 2023 yılında ne gibi fırsatlar sunulacak? Exxen Spor Şampiyonlar Ligi için ne kadar ödeme yapmamız gerekiyor?

Exxen Spor, kullanıcılarına aylık ve yıllık paketler sunmaktadır. Ancak, tek maç satın alma seçeneği mevcut değildir. Bu demek oluyor ki, Exxen Spor üzerinden sadece belirli bir maçı izlemek isterseniz, aylık veya yıllık paketlerden birini satın almanız gerekmektedir.

Exxen Spor’un aylık paket fiyatı 104 TL’dir. Bu paketle birlikte, birçok spor etkinliğini takip edebilir ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden maçları canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu fiyatın içerisinde Exxen Spor Şampiyonlar Ligi maçlarını da izleme imkanı bulunmaktadır.

Exxen Spor, aynı zamanda yıllık paketler de sunmaktadır. Yıllık paketler, aylık paketlere göre daha ekonomik bir seçenek olabilir. Bu paketlerin fiyatları ise kullanıcının tercih ettiği paket seçeneğine göre değişiklik gösterebilir.

ExxenSpor Üyelik Paketi Fiyatları Ne Kadar?

21.08.2023 tarihinden itibaren geçerli ücretler,

Aylık reklamlı (EXXEN 84,50TL +EXXENSPOR 104,00TL) 188,50TL

Aylık reklamsız (EXXEN 116,90TL +EXXENSPOR 104,00TL) 220,90TL

TV'de, cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, Apple Store, Apple TV, Android TV ve Akıllı TV'lerde izleyebilirsin.

*Bu fiyatlar exxen.com üzerinden yapılan alımlarda geçerlidir.

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