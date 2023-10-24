EXXEN çöktü mü? Galatasaray Bayern Münih maç özeti ve golleri izle

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki bu önemli maçta Galatasaray, ilk yarıda etkileyici bir oyun sergileyerek Bayern Münih'i zor duruma soktu. Sarı-kırmızılılar, kendi sahasında oynadığı bu maçta rakibini ön alanda baskı altına alarak etkisiz kıldı. Ancak 8. dakikada Bayern Münih, Kingsley Coman'ın attığı golle öne geçti. 24 Ekim 2023 Galatasaray Bayern Münih maç özeti ve golleri izle EXXEN Galatasaray Bayern Münih ÖZET VE goller izle youtube Galatasaray bu golün şokunu üzerinden atarak 30. dakikada Mauro Icardi'nin stil sahibi penaltısıyla eşitliği sağladı.

Bayern Münih'in İkinci Yarı Gösterisi

İkinci yarıda da aynı hızla başlamak isteyen Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Zamanla oyundan düşen Galatasaray, Bayern Münih'in etkili oyuncularının sahneye çıkmasına engel olamadı. 73. dakikada Harry Kane ve 79. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle Alman devi, skoru 3-1'e taşıdı.

Bayern'in Gol Sevinci

Galatasaray'ın ön alandaki etkili presine rağmen, Bayern Münih 8. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle öne geçti. Leroy Sane'nin pasıyla buluşan Coman, etkili bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Icardi'nin Stil Sahibi Penaltısı

28. dakikada yaşanan penaltı pozisyonunda Mauro Icardi yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Icardi, panenka vuruşuyla eşitliği sağladı.

Son Dakika Heyecanı

Galatasaray, birçok pozisyon yakalamasına rağmen gol bulamadı. Bayern Münih ise yakaladığı fırsatları değerlendirerek maçtan galip ayrıldı. Harry Kane ve Jamal Musiala'nın golleriyle Alman ekibi, zorlu İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü.