Advert

EXXEN Bayern Münih-Galatasaray Maçı Şifresiz Mi Yayınlanacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi heyecanı EXXEN'de yaşanacak; tarih ve saat detayları içeride!

EXXEN Bayern Münih-Galatasaray Maçı Şifresiz Mi Yayınlanacak?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 13:26

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta evinde yaşanan 3-1'lik yenilginin rövanşında Sarı-Kırmızılılar bu kez puan veya puanlar için Allianz Arena'nın zorlu atmosferinde mücadele edecek. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma ne zaman ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar...

Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Bayern Münih ile Galatasaray arasındaki büyük mücadele, 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'de futbolseverlerle buluşacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, dijital yayın platformu EXXEN üzerinden ekranlara gelecek. Daha önceki büyük maçların şifresiz kanallarda yayınlandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu karşılaşmanın da şifresiz olabileceği ihtimali futbolseverler arasında heyecan yaratıyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Puan Durumu

Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda puan durumu oldukça çekişmeli. Şu an itibariyle Bayern Münih 9 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Manchester United ve Kopenhag'ın da bu grupta yer aldığını düşünürsek, her maçın büyük önem taşıdığını ve grubun dinamiklerini değiştirebileceğini söylemek mümkün.

Galatasaray İlk Maçta Bayern Münih Karşısında Oynadığı Etkili Oyunla Dikkat Çekti!

Rams Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray, Bayern Münih karşısında sergilediği etkili oyunla taraftarların umutlarını yeşertmişti. Maçın erken dakikalarında geriye düşmelerine rağmen Icardi'nin penaltı golüyle eşitliği yakalayan ve Harry Kane'nin golüne kadar rakip kalede baskı kuran Sarı-Kırmızılılar, ancak maçın ilerleyen dakikalarında kaybettikleri konsantrasyonla üçüncü golü kalesinde gördü ve maçı 3-1 kaybetti.

Benzer Haberler
TBMM'den onay verildi! 15.500 TL emekli ödemeleri 8-9-10 Kasım'da yatıyor TBMM'den onay verildi! 15.500 TL emekli ödemeleri 8-9-10 Kasım'da yatıyor
Borsada parası olanlar dikkat! Yeni sistem devreye girdi Borsada parası olanlar dikkat! Yeni sistem devreye girdi
Kripto paralarda neler oluyor? Piyasanın Uzman isimleri yorumladı Kripto paralarda neler oluyor? Piyasanın Uzman isimleri yorumladı
Müge Anlı'da Kayıp Yusuf Kavuk vakasında Kara Para aklama iddiası Müge Anlı'da Kayıp Yusuf Kavuk vakasında Kara Para aklama iddiası
EYT akabinde Staj ve Çıraklık koşulları belli oldu! 5000+1 yıllık prim, 52 yaş geliyor! İşe girişte 2000 sonrası… EYT akabinde Staj ve Çıraklık koşulları belli oldu! 5000+1 yıllık prim, 52 yaş geliyor! İşe girişte 2000 sonrası…
Yarın Şok markete giden indirime doyacak! 8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu zebil gibi Yarın Şok markete giden indirime doyacak! 8 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu zebil gibi
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi