EXXEN Bayern Münih-Galatasaray Maçı Şifresiz Mi Yayınlanacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Almanya'nın güçlü ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta evinde yaşanan 3-1'lik yenilginin rövanşında Sarı-Kırmızılılar bu kez puan veya puanlar için Allianz Arena'nın zorlu atmosferinde mücadele edecek. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu karşılaşma ne zaman ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte detaylar...

Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Bayern Münih ile Galatasaray arasındaki büyük mücadele, 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'de futbolseverlerle buluşacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, dijital yayın platformu EXXEN üzerinden ekranlara gelecek. Daha önceki büyük maçların şifresiz kanallarda yayınlandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu karşılaşmanın da şifresiz olabileceği ihtimali futbolseverler arasında heyecan yaratıyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Puan Durumu

Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda puan durumu oldukça çekişmeli. Şu an itibariyle Bayern Münih 9 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Manchester United ve Kopenhag'ın da bu grupta yer aldığını düşünürsek, her maçın büyük önem taşıdığını ve grubun dinamiklerini değiştirebileceğini söylemek mümkün.

Galatasaray İlk Maçta Bayern Münih Karşısında Oynadığı Etkili Oyunla Dikkat Çekti!

Rams Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray, Bayern Münih karşısında sergilediği etkili oyunla taraftarların umutlarını yeşertmişti. Maçın erken dakikalarında geriye düşmelerine rağmen Icardi'nin penaltı golüyle eşitliği yakalayan ve Harry Kane'nin golüne kadar rakip kalede baskı kuran Sarı-Kırmızılılar, ancak maçın ilerleyen dakikalarında kaybettikleri konsantrasyonla üçüncü golü kalesinde gördü ve maçı 3-1 kaybetti.