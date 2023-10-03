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Exxen 1 TL Deneme Üyeliği! Exxen Manchester United Galatasaray tek maç satın alınır mı?

Exxen, 2023 yılında üyelik ve spor paketleriyle dikkat çekiyor. Manchester United - Galatasaray maçı da platform üzerinden yayınlanıyor. Exxen üyeliği nasıl yapılır, ne kadar 2023? Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de alınır mı, Exxen'de tek maç satın alınır mı?

Exxen 1 TL Deneme Üyeliği! Exxen Manchester United Galatasaray tek maç satın alınır mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-10-2023 18:48

Exxen, 2023 yılında üyelik ve spor paketleriyle dikkat çekiyor. Exxen üyeliği nasıl yapılır, ne kadar 2023? Manchester United Galatasaray maçı Exxen'de alınır mı, Exxen'de tek maç satın alınır mı? Manchester United - Galatasaray maçı da platform üzerinden yayınlanıyor. Ancak tek maç satın alma opsiyonu bulunmamaktadır.

Manchester United Galatasaray Maçı Exxen'de Yayınlanacak mı?

Bu akşam oynanacak olan Manchester United - Galatasaray maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacaktır. Ancak Exxen'in deneme üyeliği ile bu maçı izlemek mümkün değildir. Maçı izleyebilmek için Exxenspor üyeliği satın almanız gerekmektedir.

Exxen Üyelik İşlemleri Nasıl Yapılır?

Exxen platformuna üyelik işlemleri oldukça basittir. "Exxen" adresine giderek kişisel bilgilerinizle (Ad-Soyad, e-Posta) kayıt olabilirsiniz.

Exxen Spor Paket Ücretleri Nelerdir?

Exxen'de spor izlemek için özel paketler bulunmaktadır. Güncel Exxenspor paket fiyatları:

  • Reklamlı Exxenspor aylık ücret: 157,08 TL
  • Reklamsız Exxenspor aylık ücret: 184 TL

Ancak, Exxen'de tek bir maç için ayrı bir satın alma opsiyonu bulunmamaktadır. Maç izlemek için Exxenspor üyesi olmanız gerekmektedir.

Exxen Deneme Üyeliği ve Şartları

Exxen 1 TL'lik deneme üyeliği ile 7 gün boyunca dizi ve film izleme imkanı sunmaktadır. Ancak bu deneme üyeliği, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi maçları için geçerli değildir.

Exxen Genel Abonelik Ücretleri 2023

Standart Paketler:

  • Reklamlı aylık paket: 64.90 TL
  • Reklamlı yıllık paket: Aylık 54 TL (Toplam 648 TL)
  • Reklamsız aylık paket: 89.90 TL
  • Reklamsız yıllık paket: Aylık 74.90 TL (Toplam 898.80 TL)

ExxenSpor Paketleri:

  • Reklamlı aylık paket: 144.90 TL
  • Reklamlı sezonluk paket: Aylık 119.90 TL (Toplam 1.428 TL)
  • Reklamsız aylık paket: 169.90 TL
  • Reklamsız sezonluk paket: Aylık 139 TL (Toplam 1.668 TL)
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