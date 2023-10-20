Evlilik Kredisinde Son Durum: Evlilik Kredisi Ne Kadar ve Ne Zaman Verilecek?

Evlilik kredisi şartları belli oldu mu, ne kadar verilecek? Evlilik kredisi, evlenmeyi planlayan çiftler için gündemdeki en önemli konulardan biri haline geldi. Meclise sunulmasına az bir süre kalan evlilik kredisiyle ilgili detaylar belirginleşiyor. Evlilik hazırlığındaki çiftler için merakla beklenen "evlilik kredisi'nin" şartları ve miktarı açıklandı. Özellikle genç çiftlerin ekonomik yükünü hafifletecek bu kredi, aile kurmanın önündeki ekonomik engelleri aşmayı amaçlıyor.

Evlilik Kredisi Nedir?

Evlilik kredisi şartları belli oldu mu, ne kadar verilecek? Seçim vaatleri arasında yer alan evlilik kredisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarıyla gündeme geldi. Aile ve Gençlik Bankası'nın pilot proje olarak başlatacağı evlilik kredisi, deprem bölgesinde ilk uygulanacak yer olacak. Erdoğan, projenin ekonomik anlamda gençleri desteklemek için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Evlilik Kredi Şartları ve Miktarı

Evlilik kredisi şu şekildedir:

Kredi miktarı: 150 bin lira

Vade: 48 ay

Faiz: Faizsiz

Geri ödeme süresi: İlk 2 yıl geri ödemesiz

Bu krediden yararlanacak çiftler için herhangi bir faiz yükü olmayacak. Ayrıca, ilk iki yıl herhangi bir geri ödeme yapılmayacak.

Yaş Sınırı ve Diğer Detaylar

Evlilik kredisi için belirlenecek yaş sınırı hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak krediden yararlanmak isteyen çiftler için belirli bir yaş sınırının olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Aile ve Gençlik Bankası'nın krediyi ilk olarak deprem bölgesinde uygulayacağını duyuruldu. Bu, projenin pilot uygulaması olacak ve başarılı olması durumunda tüm Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

Yeni evlenen veya evlenmeyi planlayan çiftler için büyük bir destek olması beklenen evlilik kredisi, ekonomik yükleri hafifletmeyi amaçlıyor. Kredinin detayları ve başvuru şartları hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. Bu kredi sayesinde birçok çiftin hayallerini gerçekleştirmesi ve ekonomik anlamda rahat bir nefes alması hedefleniyor.