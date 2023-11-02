Advert

Evli şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı kıymışlar

Şarkıcı Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'da sunuculuk yapan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor. Ancak, Doğuş'un yasak bir ilişkisi olduğu ve hatta imam nikahı kıydığı iddiaları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Evli şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı kıymışlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2023 18:15

Ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'da sunuculuk yapan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor. Ancak, Doğuş'un yasak bir ilişkisi olduğu ve hatta imam nikahı kıydığı iddiaları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.  Esra adında bir kadın, Doğuş ile 9 yıldır evli olan Hoşkedem Hidayetkızı'nın eşiyle yasak bir ilişki yaşadıklarını ve hatta dini bir nikah kıydıklarını açıkladı.

Esra Hanım, Doğuş ile tanışıklıklarının bir arkadaşları sayesinde başladığını ve ilişkilerinin hızla aşka dönüştüğünü belirtti. İkilinin bir araya gelmelerinin ardından bir süre birlikte olduklarını söyleyen Esra Hanım, Doğuş'un eşi ile sorunlar yaşadığını ve ayrılmak istediğini kendisine anlattığını dile getirdi.

Doğuş'un eşiyle ilgili konuştuğu sırada "Bana karıcığım derdi" şeklindeki ifadesini paylaşan Esra Hanım, ilişkilerinin fotoğraflarını ve aldıkları hediyeleri gösterdi. Ancak, Esra Hanım'ın iddiasına göre; ilişkileri bir tartışma sonrasında son bulmuş ve Doğuş bir yıl boyunca ortadan kaybolmuştu.

Doğuş, geçtiğimiz günlerde ailesiyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu iddiaların ardından olaylar gelişmeye devam edecek gibi görünüyor.

Benzer Haberler
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den karnı burnundan paylaşım İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den karnı burnundan paylaşım
Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu! Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu!
Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
Demet Akalın'dan küs olduğu Dilan Polat hakkında açıklama: Benim için orada bitti Demet Akalın'dan küs olduğu Dilan Polat hakkında açıklama: Benim için orada bitti
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
Sarp Akkaya: Çok zor bir çocukluk geçirdim! Sarp Akkaya: Çok zor bir çocukluk geçirdim!
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'