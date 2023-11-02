Evli şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı kıymışlar

Ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'da sunuculuk yapan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor. Ancak, Doğuş'un yasak bir ilişkisi olduğu ve hatta imam nikahı kıydığı iddiaları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Esra adında bir kadın, Doğuş ile 9 yıldır evli olan Hoşkedem Hidayetkızı'nın eşiyle yasak bir ilişki yaşadıklarını ve hatta dini bir nikah kıydıklarını açıkladı.

Esra Hanım, Doğuş ile tanışıklıklarının bir arkadaşları sayesinde başladığını ve ilişkilerinin hızla aşka dönüştüğünü belirtti. İkilinin bir araya gelmelerinin ardından bir süre birlikte olduklarını söyleyen Esra Hanım, Doğuş'un eşi ile sorunlar yaşadığını ve ayrılmak istediğini kendisine anlattığını dile getirdi.

Doğuş'un eşiyle ilgili konuştuğu sırada "Bana karıcığım derdi" şeklindeki ifadesini paylaşan Esra Hanım, ilişkilerinin fotoğraflarını ve aldıkları hediyeleri gösterdi. Ancak, Esra Hanım'ın iddiasına göre; ilişkileri bir tartışma sonrasında son bulmuş ve Doğuş bir yıl boyunca ortadan kaybolmuştu.

Doğuş, geçtiğimiz günlerde ailesiyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu iddiaların ardından olaylar gelişmeye devam edecek gibi görünüyor.