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Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim

TV8'in sevilen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alan Özlem Karabuya, daha önce de televizyon ekranlarında boy göstermiş bir isim. Özellikle eski hali, sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından oldu.

Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 18:43

Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim... Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in bugünkü bölümüne katılan yarışmacılar arasında en çok dikkat çeken isim, Özlem Karabuya oldu. Pek çok televizyon izleyicisinin yıllar önce tanıdığı bu isim, şimdiye dek hangi programlarda boy gösterdi, neler yaptı? İşte merak edilenler...

Özlem, daha önce Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın birlikte sunduğu popüler program "Evleneceksen Gel"de de yarışmacı olarak yer almıştı. Bu program sayesinde geniş bir kitle tarafından tanındı. Özellikle "Evleneceksen Gel" programında birçok adayla görüşme fırsatı bulmuş, ancak aradığı aşkı orada bulamamıştı. Özlem, o dönemin en dikkat çekici yarışmacılarından biriydi ve program boyunca birçok hayran kazanmıştı.

Özlem Kimdir?

Özlem Karabuya, televizyon dünyasına yıllar önce adım attı. Bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına katılarak mutfak becerilerini sergileyen güzel yarışmacı, geçmişte de ekranlarda yer aldı. Özlem'in eski hali, internette yoğun bir şekilde araştırılırken, eski programlarından kesitler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Özlem Karabuya, 1986 yılında doğmuş olup şu an 37 yaşındadır. 9 ay önce evlenmiş ve aslen Erzurum kökenlidir. İddialı bir yapısı olan Özlem, geçmişte mankenlik yapmıştır. Hırslı bir kişiliği olan Karabuya, şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. "Zuhal Topal’la Yemekteyiz" programında da tanınmıştır.

Eski Programı: Evleneceksen Gel

Belki de Özlem'in adını en çok duyurduğu program, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel oldu. Özlem, bu programda aşk arayışı içerisindeydi. O dönemde programın en popüler yarışmacılarından biri olan Özlem, birçok adayla görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak, programa katıldığı dönemde aradığı aşkı bulamadı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'deki Yeni Yarışmacılığı

Yıllar sonra ekranlara dönüş yapan Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına katıldı. Mutfakta neler yapabileceğini göstermek ve yemekleriyle birinciliği kazanarak büyük ödülü almak için yarışıyor. Ancak yarışmanın sonucunu görmek için programın sonunu beklememiz gerekecek.

Özlem'in tekrar ekranlara dönmesi, sosyal medya üzerinde de geniş yankı buldu. Eski ve yeni hali arasındaki değişim, birçok kullanıcı tarafından yorumlandı ve paylaşıldı. Özlem, tekrardan ekranlarda olmasının verdiği heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

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