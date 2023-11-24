Evleneceği iddia edilmişti! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi

Şarkıları ve sahne performansları ile tanınan Zeynep Bastık, en son doğum günü kutlamasında tercih ettiği konseptle dikkat çekmişti. Roman havası temalı doğum günü organizasyonuyla konuşulan Bastık, bu etkinlikte yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız'ı tanıttı.

Bastık'ın, Şişli'deki bir düğün salonunda roman düğünü yaparak evleneceği haberleri ortaya atılmıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı. Bastık, evleneceği yönündeki haberlere dair, "Komik ve gerçek dışı bir haberle ilgili açıklama yapma gereği hissediyorum. Yarın evleniyor olmam veya Şişli'deki bir düğün salonunda roman düğünü yapmam gibi saçma bir haber dolaşıyor. Size üzücü bir haber vermem gerekiyor, evlenmiyorum" ifadelerini kullanarak haberleri yalanladı.