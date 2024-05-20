Evdeki Seda Sayan nasıldır? Açıkladı...

Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin'in konuğu olan Seda Sayan, özel yaşamı ve müzik projeleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Evdeki Seda Sayan nasıldır? Açıkladı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2024 17:23

Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin'in konuğu olan Seda Sayan, özel yaşamı ve müzik çalışmaları hakkında samimi cevaplar verdi. İşte ayrıntılar...

"YAŞIN GELDİ, EVİNE OTUR’ DİYENLERİ ANLAMIYORUM"

Programda Serhat Tekin'in, "Kariyerinizle ilgili kafanızda bir zaman var mı? Tüm işleri bırakıp artık çalışmayacağım dediğiniz bir zaman?" sorusuna Seda Sayan şu yanıtı verdi:

"Hayır, öyle bir zaman yok. Beni durduramazsınız çünkü. Ancak şunu bırakıp başka bir şeye zaman ayırabilirim. 'Yeter artık çekil' gibi bir şey olamaz. Bu sözü bazı sanatçı arkadaşlarıma da söylediklerini görüyorum, 'Çekil artık, otur' diyorlar. Sanatın yaşı olmaz. 'Yaşın geldi, hadi git evine otur!' diyorlar. Ne demek bu? Sen bir şeyler yapmışsın, bir yere gelmişsin, 'Hadi git, otur!' diyorlar. Ben daha dur bakalım. Nereye gidiyorum ya? Bu sadece bizim ülkemizde var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Kaç yaşında insanlar hala sahne şovları yapıyor, konserler veriyor. Ayakta alkışlanıyorlar. Bizde ise 'Hadi git!', 'Hala bıkmadınız mı?', 'Doymadınız mı?' diyorlar. Evet, müziğe ve sanata doymadım. Daha yeni yeni geldim ben buralara."

"BİZİM PİYASADA DA TROLLER VAR"

Programda "Sosyal medyada yazılan eleştirilere takılıyor musunuz? Cevap veriyor musunuz?" sorusuna Seda Sayan, "Eşim Çağlar’dan önce cevap veriyordum. Çağlar’dan sonra cevap vermemeye başladım çünkü kocam, 'Bunlar geçersizdir. Bakma, okuma.' dedi bana. Bunu öğretti. Bazen yazılanlara cevap vermek istiyorum ama sonra diyorum ki, 'Ben niye kendimi yoruyorum ki? Anlamayacak.' Siyasetçiler bu ara çok diline doladı, 'Onun trolleri, bunun trolleri.' Bizim piyasada da böyle troller var. Sizi bilerek bazı şeylerin içine çekmeye çalışan troller var sosyal medyada. O yüzden bunlara da kanmamak lazım. Bunu Çağlar’la öğrendim." cevabını verdi.

"EVDE SESİM ÇIKMAZ"

Programda, "Baskın bir karaktersiniz, kontrol hep elinizde. Evdeki Seda Sayan nasıldır?" sorusuna Seda Sayan, "Bir tek benim evde sesim çıkmıyor. Her şeyi eşim Çağlar halleder. Bir bakışımdan aklımdan ne geçtiğini, ne istediğimi çözebilen bir adam. Bizim evde ses çıkmıyor. Oturduğumuz sitenin ismi hayalet site. Kimsenin sesi çıkmıyor." dedi.

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