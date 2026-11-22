Yılbaşı denince akla gelen ilk filmlerden biri olan Evde Tek Başına için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı! Bir dönemin çocuk yıldızı Macaulay Culkin, yıllar sonra yeniden Kevin McCallister karakteriyle kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Disney'in yeni film için çalışmalara başladığı öne sürülürken hikâyenin yetişkin Kevin'in hayatını konu alması bekleniyor. Nostalji sevenleri şimdiden heyecanlandıran proje, gerçekleşirse serinin hayranlarını yıllar öncesine götürecek.

Kevin McCallister Yıllar Sonra Eve Dönüyor

1990 yılında vizyona giren Evde Tek Başına, aradan geçen onca yıla rağmen popülerliğini kaybetmedi. Ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulan küçük Kevin'in iki hırsıza karşı kurduğu birbirinden komik tuzaklar milyonlarca kişinin hafızasına kazındı.

Şimdi ise Disney'in seriyi yeniden canlandırmak için harekete geçtiği konuşuluyor. Projenin hayata geçmesi durumunda Macaulay Culkin, tam 34 yıl sonra yeniden Kevin rolünü üstlenecek. Üstelik bu kez karşımızda yaramaz bir çocuk değil yetişkin bir Kevin olacak.

Macaulay Culkin Yeni Hikâyeye de Katkı Sunacak

Ortaya atılan bilgilere göre Culkin, geçtiğimiz yaz Disney Live Action ve 20th Century Studios Başkanı David Greenbaum ile bir araya geldi. Ünlü oyuncunun yeni film için kendi fikrini paylaştığı ve hikâyenin geliştirilmesine de katkı sunacağı belirtiliyor.

Yeni yapımda Kevin'in yetişkinlik döneminde neler yaşadığı ve hayatının nasıl şekillendiği anlatılabilir. Elbette filmin konusu ve diğer ayrıntıları henüz netleşmiş değil.

İlk İki Filmle Bir Döneme Damga Vurmuştu

Macaulay Culkin, 1990 yapımı ilk film ve 1992'de gösterime giren Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayıp ile dünya çapında tanınmıştı. Serinin sonraki filmlerinde ise farklı oyuncular ve karakterler yer almıştı.

Catherine O'Hara'nın Yokluğu Duygusal Olacak

İlk iki filmin yönetmeni Chris Columbus da olası devam filmi hakkında konuştu. Columbus, Kevin'in annesi Kate karakterini canlandıran Catherine O'Hara'nın serideki önemine dikkat çekti. 30 Ocak 2026'da 71 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun yokluğunda yeni bir film yapmanın zor olacağını ifade etti.

Yani yeni film gerçekleşirse Kevin'i yeniden görmek kadar eski kadronun eksikliğini hissetmek de kaçınılmaz olacak.