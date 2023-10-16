Ev sahipleri kendi kazdığı kuyuya düşüyor! Tahliye taahhütnamesi kiracının silahı haline geldi

Son dönemde ev sahipleri ile kiracılar arasındaki gerilim, tahliye taahhütnamelerinin kullanılma şekliyle yeni bir boyut kazanıyor. Kiracılar artık bu taahhütnameleri, kendileri için bir koz olarak görüp, avantaj elde etmekte kullanıyorlar. Özellikle kira fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kiracılar, ev sahiplerinin tahliye taahhütnamelerine karşı başka yollar denemekten kaçınmıyorlar.

Kiracılar için tahliye taahhütnameleri, ev sahipleri tarafından uzun süredir kullanılan bir araçtı. Bu taahhütnameler, kiracıların belirli bir yazılı tarihte evlerini boşaltmayı kabul etmelerini gerektiriyordu. Ancak son yıllarda kira fiyatlarının astronomik seviyelere çıkmasıyla birlikte, kiracılar evlerini terk etmeyi pek istemiyorlar. Bunun yerine, mevcut evlerinde kalıp kiracılıklarına devam etmek istiyorlar.

Bu noktada devreye tahliye taahhütnameleri giriyor. Ev sahipleri için bu taahhütnameler, kiracıların evlerini boşaltmalarını sağlayan bir yoldu. Ancak artık kiracılar, bu taahhütnameleri ellerinde bir koz olarak kullanıyorlar. Kiracılar, ev sahiplerinin daha uygun koşullar sunmalarını veya kira fiyatlarını düşürmelerini sağlamak için tahliye taahhütnamesini imzalamadan önce pazarlık yapma fırsatını değerlendiriyorlar.

Tahliye taahhütnamelerinin kiralık ev sahipleri için cazip hale gelmesinin nedenlerinden biri de kiracılara sağladığı finansal avantajlar. Kiracılar, bu taahhütnameleri imzaladıklarında, belirli bir süre boyunca evlerinde kalmayı taahhüt ediyorlar. Bu taahhütnameler genellikle 2 yıl veya daha uzun süreli olabiliyor. Kiracılar, evlerinden ayrılmadan önce bu süre boyunca aynı kira fiyatıyla konutlarını kullanma hakkına sahip oluyorlar.

Bu durum, kiracılar için uzun vadeli bir finansal kazanç anlamına geliyor. Kiracılar, kira fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde sabit bir kira ödemesi yapma avantajını elde ediyorlar. Aynı zamanda, ev sahipleri de belirli bir süre boyunca kiracı garantisi altında oluyorlar.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerilim, tahliye taahhütnamelerinin kullanılma biçimi nedeniyle sürekli artıyor. Kiracılar, evlerinden ayrılmadan önce daha iyi koşullar elde etmek için tahliye taahhütnamesini bir koz olarak kullanmayı tercih ediyorlar. Bu durum, ev sahipleri ile kiracılar arasında daha fazla pazarlık ve müzakere anlamına geliyor.

Ancak bu uygulamanın bazı riskleri de bulunuyor. Özellikle ev sahipleri, kiracıların taahhütnamelere bağlı kalmama riskini taşıyorlar. Kiracılar, söz verdikleri süre boyunca evlerini boşaltmazlarsa, ev sahipleri bu durumu yasal yollarla çözmek zorunda kalabilirler.

Sonuç olarak, tahliye taahhütnameleri artık kiracılar için bir avantaj kaynağı haline gelmiş durumda. Ancak bu avantajların yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getiriyorlar. Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki gerilim devam ederken, bu konuda daha fazla düzenleme ve yasal düzenlemelerin beklenmesi muhtemel görünüyor.

Kiracılar için büyük bir önem taşıyan "Tahliye Taahhütnamesi" nedir ve nasıl işler?

Kiracılar için kira sözleşmelerinin sona erdiği noktada, tahliye taahhütnamesi oldukça kritik bir belge haline geliyor. Bu belge, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sözleşmenin sonlanmasını düzenler ve kiracının evi boşaltma taahhüdünü içerir.

Tahliye taahhütnamesi, ev sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan resmi bir belgedir. Bu belgede, kiracı ev sahibine, belirli bir tarihte evi boşaltma taahhüdünde bulunur. Ancak unutulmaması gereken önemli bir detay, tahliye taahhütnamesinin yasal bir prosedürle devreye sokulması gerektiğidir. Ev sahibi, kiracıyı evden çıkarmak istediğinde, bu belgenin geçerli ve meşru koşullar altında hazırlanmış olması gerekir. Yani, baskı veya zorlama ile tahliye taahhütnamesi oluşturulamaz ve kiralama sözleşmesinin bir parçası olarak bu belgenin talep edilmesi de ev sahibi tarafından dayatılamaz.

Ev sahipleri, tahliye taahhütnamesini kullanmak istediklerinde, belgede belirtilen tarihten itibaren bir ay içinde icra dairesine başvuruda bulunurlar. Ardından, icra dairesi kiracıya bir tebligat gönderir. Kiracı, bu tebligattan sonra iki seçeneğe sahiptir: ya evi 15 gün içinde boşaltır ya da bir hafta içinde itiraz eder. İşte burada kiracılar, evi terk etmeleri durumunda benzer bir fiyata kiralık bir ev bulma zorluğu nedeniyle zaman kazanmak amacıyla tahliye taahhütnamesindeki imzaya itiraz edebilirler.

Bu itiraz, ev sahibinin mahkemeye gitmek zorunda kalmasına neden olur. Ancak mahkemelerin iş yükü nedeniyle bu dava süreci oldukça uzun bir zaman alabilir, hatta 2 yıl kadar sürebilir. Sonuç olarak, ev sahibi kiracısını evden çıkarmak için uzun bir bekleyişe katlanmak zorunda kalırken, kiracılar bu süre zarfında kazançlı çıkabilirler.

Tahliye taahhütnamesi, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir belge olup, her iki tarafın haklarını koruma amacı taşır. Ancak bu belgeyi kullanırken yasal prosedürlerin takip edilmesi ve her iki tarafın da haklarına saygı gösterilmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu şekilde, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkiler daha adil ve dengeli bir şekilde sürdürülebilir.