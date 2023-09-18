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Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Ünlü rap şarkıcısı Uzi'nin ev sahibi olan Elif Obadan, sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi. Obadan, Uzi'nin son 4 aydır kira ödemediğini ve daireyi kirlettiğini dile getirdi. Uzi ise ev sahibinin bu iddialarına hızlı bir şekilde yanıt verdi.

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2023 11:35

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından biri haline gelen rapçi Uzi, şimdi ev sahibi Elif Obadan ile yaşadığı sorunla gündemde. Obadan, Uzi'nin son 4 aylık kirasını ödemediğini ve daireyi pis bırakarak terk ettiğini iddia etti. Elif Obadan, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi'nin son 4 aydır kirasını ödemeden kaçtığını ve ancak çilingir yardımıyla eve girebildiğimiz Bomonti Anthill'deki dairemizin şu anki durumu. Sorumlu olarak belirttiğimiz prodüktörü de kayıplara karışmış. Belki utanırlar!"


 

 UZİ'DEN HEMEN AÇIKLAMA GELDİ

Uzi'den ise açıklama gecikmedi. Rapçi açıklamasında "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

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