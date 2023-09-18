Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en popüler şarkıcılarından biri haline gelen rapçi Uzi, şimdi ev sahibi Elif Obadan ile yaşadığı sorunla gündemde. Obadan, Uzi'nin son 4 aylık kirasını ödemediğini ve daireyi pis bırakarak terk ettiğini iddia etti. Elif Obadan, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı (!) Uzi'nin son 4 aydır kirasını ödemeden kaçtığını ve ancak çilingir yardımıyla eve girebildiğimiz Bomonti Anthill'deki dairemizin şu anki durumu. Sorumlu olarak belirttiğimiz prodüktörü de kayıplara karışmış. Belki utanırlar!"





UZİ'DEN HEMEN AÇIKLAMA GELDİ



Uzi'den ise açıklama gecikmedi. Rapçi açıklamasında "Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.