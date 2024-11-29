Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil, balığa çıktı

'Yasa dışı bahse teşvik’ soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde alınan kararla ev hapsinden kurtuldu. Ancak ikili için hazırlanan iddianamede, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil, balığa çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-11-2024 19:08

Ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı. Balık tutmaya çıkan Erbil, o anları sosyal medya hesabından “Kısmetimde balık da yok” notuyla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Soruşturma kapsamında Ortaç ve Erbil’in yargı süreci ise devam ediyor. Ortaç, 24 Aralık’ta; Erbil ise 30 Aralık’ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

İddianamede, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yasa dışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları ve soruşturma süreci, kamuoyunda dikkat çekmeye devam ediyo