Ev hapsi kaldırılan Mehmet Ali Erbil, balığa çıktı

Ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı. Balık tutmaya çıkan Erbil, o anları sosyal medya hesabından “Kısmetimde balık da yok” notuyla paylaşarak takipçilerini güldürdü.

Soruşturma kapsamında Ortaç ve Erbil’in yargı süreci ise devam ediyor. Ortaç, 24 Aralık’ta; Erbil ise 30 Aralık’ta İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

İddianamede, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yasa dışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları ve soruşturma süreci, kamuoyunda dikkat çekmeye devam ediyo