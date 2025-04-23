Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı

Berkay Şahin'in Etiler'de taktığı 7.5 milyon TL’lik saat olay yarattı. Şarkıcının "Bildiğiniz saat" yorumu gündem oldu.

Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-04-2025 11:05

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam Etiler'de katıldığı bir doğum günü partisinde kolundaki pahalı saat ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin en çok konuşulan ismi olan Şahin, objektiflere yansıyan karelerde adeta servet taşıdı.

Umut Evirgen'den Özel Parti

İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Etiler'deki gözde mekânında yakın arkadaşının doğum günü için özel bir etkinlik organize etti. Katılımcılar arasında magazin dünyasının tanınmış isimleri yer aldı. Ancak gecenin yıldızı şüphesiz Berkay Şahin oldu.

Lüks Saat Detayı

Partiden çıkarken gazetecilere yakalanan Berkay, kolundaki 7.5 milyon TL değerindeki saatiyle gündeme oturdu. Saati gören muhabirler detayları öğrenmek için Şahin’e soru yöneltti. Ancak ünlü şarkıcının tepkisi oldukça sade oldu: "Bildiğiniz saat işte, ne olacak ki?" cevabını verdikten sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

Gösterişten Uzak Ama Göz Alıcı

Giyim tarzında genellikle abartıdan uzak bir profil çizen Berkay Şahin’in bu denli pahalı bir aksesuar tercih etmesi dikkat çekti. Sosyal medyada da çok konuşulan saat, hayranlarının şaşkınlığını artırdı. Bazı kullanıcılar bu tercihi “Gizli lüks tutkusu” olarak yorumladı.

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