Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Rafet El Roman botoks yaptırdığını iddia etti ve 'Yakışıklılığım mahvoldu' diyerek isyan etti.

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 10:03

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, şarkıları ve açıklamalarıyla sıkça gündemde. Geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda yüzündeki değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Elmacık kemikleri dolgun görünen ve alnı oldukça gergin olan şarkıcı,"Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" diyerek değişimi hakkında konuştu. Roman, estetik yaptırdığını itiraf ederek pişmanlığını dile getirdi.

Değişimiyle sıkça konuşulan Rafet El Roman, yaptığı yorumda, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu"  ifadelerini kullanarak estetik müdahalesine olan pişmanlığını paylaştı. El Roman'ın son hali ise genel beğeni toplamadı.

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