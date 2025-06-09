Estetik Engeli! Gülşah Saraçoğlu Pasaport Kontrolünde Zor Anlar Yaşadı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettiriyor. Ancak bu kez konu bambaşka bir nedenden gündeme geldi. Yurt dışına çıkmak isteyen Saraçoğlu, pasaport kontrolü sırasında ilginç bir engelle karşılaştı. Polis memurları, kimlik fotoğrafı ile yeni yüzünü eşleştiremediği için parmak izi doğrulamasına başvurdu.

Estetik Sonrası İlk Yurt Dışı Deneyimi

Geçtiğimiz haftalarda tam 9 saat süren bir estetik operasyon geçiren Gülşah Saraçoğlu, adeta yeni bir görünüme kavuştu. Bu değişim, sosyal medya kullanıcıları tarafından da yakından takip edildi. Yeni görüntüsüyle ilk kez yurt dışına çıkmak isteyen ünlü modacı, havalimanında sıra dışı bir deneyim yaşadı.

Polis Memuru Tanıyamadı

Gülşah Saraçoğlu, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Kimliğimdeki fotoğrafla, polis memurunun camın arkasından gördüğü kişi arasında fark olunca bana ‘parmak izine gidin’ dendi. Ben de ‘tamam’ dedim."

Bu sözleriyle yaşadığı anları takipçilerine aktaran Saraçoğlu, esprili yaklaşımıyla da dikkat çekti.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaşanan bu olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, estetik operasyonların bu tür teknik aksaklıklara neden olabileceğini belirtti. Gülşah Saraçoğlu’nun doğal tavrı ve paylaşımı ise takipçilerinden bolca yorum aldı.