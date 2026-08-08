Ufuk Beydemir'in Olay Yaratan Yorumu Sonrası İpek Filiz Yazıcı'nın Sevgilisinden Dikkat Çeken Paylaşım!

Başarılı ve genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı son dönemde hem özel hayatındaki gelişmeler hem de eski eşi Ufuk Beydemir'in sosyal medyada infial yaratan yorumu nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Yaklaşık üç yıllık evliliklerini geçtiğimiz yılın ekim ayında tek celsede sonlandıran ünlü çiftten Yazıcı ayrılığın ardından fizyoterapist ve spor eğitmeni İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ufuk Beydemir'in eski eşinin yeni ilişkisine yönelik yaptığı değerlendirilen sert göndermenin ardından bu kez İhsan Taha Torğut'tan hamle geldi. Torğut'un güzel oyuncuyu etiketleyerek yaptığı anlamlı paylaşım sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Roma'da Başlayan Evlilik Tek Celsede Bitti

2020 yılında Ay Tenli Kadın şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan müzisyen Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başlayan İpek Filiz Yazıcı 22 Ekim 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da kıyılan nikahla hayatını birleştirmişti. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan ikili 2025 yılının Ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Yaptıkları ortak açıklamada saygı çerçevesinde ayrıldıklarını belirten taraflardan Yazıcı, daha sonra yöneltilen sorulara "Bitmesi gerekiyordu ve bitti" diyerek noktayı koymuştu.

Ufuk Beydemir'in Yorumu Sosyal Medyayı Salladı

Boşanmanın ardından kalbini fizyoterapist İhsan Taha Torğut'a kaptıran İpek Filiz Yazıcı'nın yeni ilişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla resmi olarak ilan etmesi üzerine eski eş Ufuk Beydemir'den olay yaratan bir yorum geldi. Sosyal medyada "Eski sevgilinin yeni sevgilisi çok yakışıklıdır" temalı bir videonun altına Beydemir'in yazdığı "Attan inip eşeğe binen ex için de bi video gelir mi kralım?" ifadesi kullanıcıların sert tepkisini çekti. Sözlerin doğrudan Yazıcı ve Torğut çiftine gönderme olduğu iddia edilirken güzel oyuncu bu yoruma karşı sessizliğini korumayı tercih etti.

Yeni Sevgiliden Atatürk'lü Anlamlı Destek

Ufuk Beydemir'in günlerce konuşulan yorumunun ardından İhsan Taha Torğut sosyal medyada anlamlı bir paylaşımla sevgilisinin yanında durdu. Hyrox İstanbul etkinliğinde spor yaptığı anlardan bir kareyi kişisel hesabından paylaşan Torğut, İpek Filiz Yazıcı'yı etiketleyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu unutulmaz sözüne yer verdi:

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın."

Paylaşımına kırmızı kalp emojisi de ekleyen İhsan Taha Torğut'un bu adımı, sevgilisi İpek Filiz Yazıcı'ya açık bir destek ve eski eş Ufuk Beydemir'in yorumuna verilmiş asil bir yanıt olarak değerlendirildi.