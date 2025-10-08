Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı

Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Eşref Rüya, bu akşam yine nefesleri kesecek bir bölümle ekrana geliyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin setinde yaşanan hayran izdihamı, sosyal medyada gündem oldu.

Eşref ve Nisan Sahnesinde Büyük Kalabalık

Son bölümleriyle heyecan dozunu artıran Eşref Rüya dizisinin çekimleri sırasında setin bulunduğu alanda büyük bir kalabalık toplandı. Dizinin sevilen karakterleri Eşref (Çağatay Ulusoy) ve Nisan (Demet Özdemir)’in sahnelerini izlemek isteyen hayranlar saatlerce mekanda bekledi.

Özellikle Eşref Tek’in fıstık yeşili Cadillac’a bindiği sahne, kalabalığın coşkusunu artırdı. Hayranlar, oyuncuları yakından görmek için birbirleriyle yarıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Çağatay Ulusoy Zor Anlar Yaşadı

Set çıkışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Çağatay Ulusoy, aracına binmekte zorlandı. Güvenlik ekibi kalabalığın kontrolünü sağlamakta güçlük çekince, set ekibi önlemleri artırmak zorunda kaldı. Ünlü oyuncunun zor anları kameralara da yansıdı.

Eşref Rüya Reytinglerde Zirvede

Yapımını Tims&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı yapım, her bölümüyle reytinglerde zirveye oynuyor.

Aksiyon, tutku ve gizem dolu hikayesiyle ekran başındakileri büyüleyen Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.