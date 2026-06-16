Eşref Tek Hayranlarından Sıra Dışı Vefa!

Eşref Rüya dizisinin efsane karakteri Eşref Tek'in ölümü üzerine hayranları İznik Ayasofya Camii önünde lokma dağıtıp dua etti

Eşref Tek Hayranlarından Sıra Dışı Vefa!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 17:23

Türk televizyon tarihinin izleyiciler üzerinde bıraktığı derin etki zaman zaman kurgusal dünyayı gerçeğe taşıyan sıra dışı olaylara sahne oluyor. Ekranların fenomen dizisi Eşref Rüya'nın son bölümünde yaşanan bir ayrılık sadık izleyici kitlesini harekete geçirdi. Dizinin en sevilen ve simge karakterlerinden biri olan Eşref Tek'in senaryo gereği hayatını kaybetmesi üzerine hayranları unutulmaz bir vefa örneği sergileyerek sokaklara döküldü.

Fenomen dizi Eşref Rüya'nın sevilen karakteri Eşref Tek senaryo gereği öldüğü için hayranları tarafından dikkat çeken bir etkinlik düzenlendi. Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi İznik Ayasofya Camii önünde vatandaşlara hayır amacıyla lokma dağıtıldı.

Tarihi Caminin Önünde Eller Semaya Kalktı

Dizi karakterinin ani ölümüyle sarsılan izleyiciler kurgusal bir kahramanın anısını yaşatmak ve ona duydukları sevgiyi göstermek için adeta yarıştı. Tarihi İznik Ayasofya Camii önünde kurulan lokma tezgahları kısa sürede yüzlerce vatandaşın akınına uğradı.

Dizi karakterine duydukları sevgiyi göstermek isteyen çok sayıda vatandaş etkinliğe katılırken ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. Lokma dağıtımı sırasında bir kişinin ellerini semaya kaldırarak dua etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Sandım Çok Şaşırdım

Organizasyonu gören bazı vatandaşlar ise ilk başta durumu gerçek bir vefat haberi sanarak panik yaşadı. Gerçeği öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen ilçe sakinleri lokma kuyruğuna girerek bu sıra dışı anın bir parçası oldu.

Hayranların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda karakterin dizideki akıbetinden etkilenen izleyicilerin bağlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Etkinliğe katılan Ali Karaman "Gördüğümde ünlü oyuncu hayatını kaybetti sandım. Sonrasında sadece senaryo gereği öldüğünü öğrendim çok şaşırdım. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Toplum ve Kurgu Arasındaki Güçlü Bağ

Daha önce Kurtlar Vadisi'nin Çakır'ı veya Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i için düzenlenen gıyabi cenaze namazları ve helva hayırlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Dizi karakteri için düzenlenen lokma hayrı izleyicilerin kurgu karakterlerle kurduğu güçlü bağın ve dizinin toplum üzerindeki etkisinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

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