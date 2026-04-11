Eşref Rüya’ya Sadakat: Rakip Dizinin Teklifini Reddetti

Müzik dünyasının güçlü sesi İntizar, son dönemde dizi sektöründeki rekabetin tam merkezinde yer alan açıklamalarıyla dikkat çekti. Başarılı sanatçı, daha önce ekranların sevilen yapımı Eşref Rüya için hazırladığı özel şarkıyla büyük bir başarı yakalamıştı. Ancak bu başarının ardından, reyting listelerinde Eşref Rüya ile kıyasıya bir yarış içerisinde olan Yeraltı dizisinden gelen teklif, gündeme bomba gibi düştü. İntizar, katıldığı bir televizyon programında bu sürece dair merak edilen tüm detayları ilk ağızdan paylaştı.

Eşref Rüya Bağlılığı Teklifi Geri Çevirdi

Saba Tümer’in programına konuk olan İntizar, samimi itiraflarıyla izleyicileri şaşırttı. Programda "Bıçak" isimli şarkısının hikayesine değinen ünlü şarkıcı, dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu dile getirdi. Yapım ekibinin kendisinden "Firari" adlı parçayı istediğini ancak kendisinin farklı bir şarkıyla projeye dahil olmayı tercih ettiğini belirtti. Eşref Rüya dizisine olan sevgisini her fırsatta dile getiren sanatçı, bu yapımla arasında duygusal bir bağ kurduğunu ifade etti.

Rakipten Gelen Şarkı Talebine Net Cevap

Programın ilerleyen dakikalarında Saba Tümer’in, "Rakip dizi de senden şarkı istemiş, doğru mu?" sorusu üzerine İntizar çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Yeraltı dizisinden gelen yeni şarkı teklifini kesin bir dille reddettiğini söyleyen sanatçı, bu kararının arkasındaki temel sebebi etik değerlere bağladı. Ünlü isim, "Kendime yakıştıramıyorum böyle şeyleri" diyerek, halihazırda desteklediği bir projenin en büyük rakibine iş yapmayı doğru bulmadığını vurguladı.

Duygusal Karar Sosyal Medyada Destek Buldu

Şarkıcı, bu projeye dahil olmama sebebini tamamen duygusal bir perspektiften değerlendirdiğini belirtti. Eşref Rüya ekibine ve hikayesine olan sadakati, profesyonel tekliflerin önüne geçti. İntizar, popülerlik veya maddi kazanç yerine gönül bağını ön planda tuttuğunu dile getirdi. Bu tutumu, sosyal medya kullanıcıları tarafından "örnek bir sanatçı duruşu" olarak nitelendirildi ve büyük takdir topladı. Sanatçının bu çıkışı, dizi sektöründeki rekabetin sadece reytinglerden ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı.