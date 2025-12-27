‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Kanal D’nin yapımını TİMSBİ’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’, güçlü hikayesi ve oyuncu performanslarıyla izleyicilerinden takdir toplamaya devam ediyor.

En İyi Dizi: Eşref Rüya,

En İyi Kadın Oyuncu: Demet Özdemir…

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya, Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü tarafından düzenlenen, kazananların öğrencilerin oylarıyla belirlendiği ödül töreninde ‘En İyi Dizi’ ödülüne layık görüldü.

Dizinin başrol oyuncularından Demet Özdemir ise sergilediği performansla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Ödülleri almak üzere, TİMSBİ Productions Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Sağyaşar ile Demet Özdemir ve Ceren Benderlioğlu törene katıldı.

Ödül konuşmaları ise şu şekilde gerçekleşti;

Burak Sağyaşar: Eşref Rüya, cesaretiyle yola çıkmış güçlü bir takımın anlattığı bir hikaye. Bugün bu sahnede yalnız değiliz, aslında siz onları görmüyorsunuz ama belki ben size onları hissettirebilirim. Değerli yayıncımız Kanal D ailesi, yönetmenlerimiz, senaristlerimiz, Tims&B ekibi, rolüne ve karakterine sahip çıkan kıymetli oyuncu arkadaşlarımız ve görünmeyen kahramanlarımız var, onlar kamera arkasında emek veren takım arkadaşlarımız. Bu ödülü onlar adına alıyorum. Ödülü hikayeye inananlara, kolaycılığı reddedenlere ve hayal kurmaktan asla vazgeçmeyenlere adıyorum.

Demet Özdemir: Hayatımın her anı, her saniyesi büyük gayretlerle dolu. Bana bu yolculukta ne kadar başarılı ve doğru bir yolda olduğumu gösterdiğiniz ve hatırlattığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Eşref Rüya benim için çok önemli ve çok özel bir iş. Yapamam, herhalde beceremem dediğim her şeyi başarırken buldum kendimi. Yapımcımıza, ekibimize, rol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba Kanal D’de.