Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı

Sosyal medyanın aktif isimlerinden oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla yine hayranlarından tam not aldı. Güzel oyuncu, ayna karşısında çektirdiği yeni kareyi paylaştı. Özdemir, kareye "Değiştim ve geliştim" notunu ekledi.

Oyunculuk Performansıyla Gündemde

33 yaşındaki başarılı oyuncu Demet Özdemir, her yaptığıyla dikkat çekiyor. Özdemir, yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitleyen Eşref Rüya dizisinde "Nisan" karakterine hayat vermişti. Oyuncu, performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor.

17 Milyon Takipçisi Var

Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in pozları, sevenleri tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. Özdemir’in aynalı selfie’si kısa sürede binlerce beğeni aldı.