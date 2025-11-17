Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı

17 milyon takipçisi olan oyuncu Demet Özdemir, ayna karşısında çektirdiği yeni karelerini "Değiştim ve geliştim" notuyla paylaştı. Eşref Rüya dizisindeki performansıyla dikkat çeken Özdemir'in pozları büyük ilgi gördü.

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı
Yayın Tarihi : 17-11-2025 17:44

Sosyal medyanın aktif isimlerinden oyuncu Demet Özdemir, son paylaşımıyla yine hayranlarından tam not aldı. Güzel oyuncu, ayna karşısında çektirdiği yeni kareyi paylaştı. Özdemir, kareye "Değiştim ve geliştim" notunu ekledi.

Oyunculuk Performansıyla Gündemde

33 yaşındaki başarılı oyuncu Demet Özdemir, her yaptığıyla dikkat çekiyor. Özdemir, yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitleyen Eşref Rüya dizisinde "Nisan" karakterine hayat vermişti. Oyuncu, performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor.

17 Milyon Takipçisi Var

Instagram'da 17 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir'in pozları, sevenleri tarafından beğeni toplamaya devam ediyor. Özdemir’in aynalı selfie’si kısa sürede binlerce beğeni aldı.

