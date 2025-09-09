Eşref Rüya’nın İkinci Sezon Afişi Yayınlandı: Eşref Artık “Tek” Değil

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci sezon afişi yayınlandı. 17 Eylül’de ekrana dönecek dizinin yeni afişinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir birlikte yer aldı.

Eşref ve Nisan Yan Yana

İlk sezonun afişinde yalnızca Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref karakteri bulunuyordu. Ancak yeni sezonda afişe Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan da eklendi. Bu detay, dizinin ikinci sezonunda karakterler arasındaki bağın güçleneceğine dair ipuçları verdi.

Aksiyonun Dozu Artıyor

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizi, yeni oyuncu kadrosuyla birlikte daha sürükleyici bir hikâye sunmaya hazırlanıyor. Yapım ekibi, ikinci sezonda aksiyonun ve heyecanın dozunun artacağını vurguluyor. İzleyiciler, hem Eşref’in geçmişi hem de Nisan’ın rolünün hikâyede daha fazla ön plana çıkmasını bekliyor.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

“Eşref Rüya”, geçtiğimiz sezon büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bu yıl da 17 Eylül’de başlayacak yeni sezonuyla ekranlara damga vurması bekleniyor. Dizinin afişinde Eşref’in artık “tek” olmaması, seyirciye yeni sezonda büyük sürprizlerin habercisi olarak yorumlanıyor.