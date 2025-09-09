Eşref Rüya’nın İkinci Sezon Afişi Yayınlandı: Eşref Artık “Tek” Değil

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolde olduğu Eşref Rüya dizisinin ikinci sezon afişi yayınlandı. Yeni sezon 17 Eylül’de Kanal D’de başlıyor.

Eşref Rüya’nın İkinci Sezon Afişi Yayınlandı: Eşref Artık “Tek” Değil
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-09-2025 15:44

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin ikinci sezon afişi yayınlandı. 17 Eylül’de ekrana dönecek dizinin yeni afişinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir birlikte yer aldı.

Eşref ve Nisan Yan Yana

İlk sezonun afişinde yalnızca Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı Eşref karakteri bulunuyordu. Ancak yeni sezonda afişe Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan da eklendi. Bu detay, dizinin ikinci sezonunda karakterler arasındaki bağın güçleneceğine dair ipuçları verdi.

Aksiyonun Dozu Artıyor

Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizi, yeni oyuncu kadrosuyla birlikte daha sürükleyici bir hikâye sunmaya hazırlanıyor. Yapım ekibi, ikinci sezonda aksiyonun ve heyecanın dozunun artacağını vurguluyor. İzleyiciler, hem Eşref’in geçmişi hem de Nisan’ın rolünün hikâyede daha fazla ön plana çıkmasını bekliyor.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Eşref Rüya”, geçtiğimiz sezon büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bu yıl da 17 Eylül’de başlayacak yeni sezonuyla ekranlara damga vurması bekleniyor. Dizinin afişinde Eşref’in artık “tek” olmaması, seyirciye yeni sezonda büyük sürprizlerin habercisi olarak yorumlanıyor.

Benzer Haberler
Halef Dizisi Ne Zaman Ekrana Gelecek? Yayın Tarihi Belli Oldu mu? Halef Dizisi Ne Zaman Ekrana Gelecek? Yayın Tarihi Belli Oldu mu?
Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün Başrolde Olduğu “Kaosun Anatomisi” Sezon Fragmanı Yayınlandı Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün Başrolde Olduğu “Kaosun Anatomisi” Sezon Fragmanı Yayınlandı
Ben Leman Setinden İlk Kareler Paylaşıldı! Ben Leman Setinden İlk Kareler Paylaşıldı!
Engin Akyürek’li “Bereketli Topraklar” Dizisi Sete Çıktı Engin Akyürek’li “Bereketli Topraklar” Dizisi Sete Çıktı
Bahar Dizisinin Yeni Sezon Adı Belli Oldu: “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” Bahar Dizisinin Yeni Sezon Adı Belli Oldu: “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?”
ÇOK OKUNANLAR
İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?
  • 03-09-2025 10:33

İtalya’da evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu düğün için ne dedi?

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor
  • 08-09-2025 16:12

Sürpriz İkili! İbrahim Çelikkol ile Burcu Biricik Bir Araya Geliyor

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi
  • 08-09-2025 09:47

Cemre Baysel ile Blok3 İstanbul’da Baş Başa Görüntülendi

Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme!
  • 04-09-2025 12:13

Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e ikinci gönderme!

50 Yaşındaki Selim Bayraktar'dan Fit Paylaşım: Gençlere Meydan Okudu
  • 05-09-2025 13:01

50 Yaşındaki Selim Bayraktar'dan Fit Paylaşım: Gençlere Meydan Okudu