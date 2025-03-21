Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’ye Hayranlarından Övgü Yağdı

Eşref Rüya dizisinin Çiğdem’i Büşra Develi, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, doğal güzelliğine övgüler yağdırdı.

Eşref Rüya’nın Çiğdem’i Büşra Develi’ye Hayranlarından Övgü Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2025 09:02

Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya, güçlü hikayesi ve yıldız kadrosuyla ekrana hızlı bir giriş yaptı. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Çiğdem Serim oldu. Başarılı oyuncu Büşra Develi, hem performansıyla hem de duru güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Büşra Develi’ye Sosyal Medyada Beğeni Yağdı

Dizide gözü kara bir polis memuru olan Çiğdem karakterini canlandıran Büşra Develi, izleyiciden tam not aldı. Başarılı oyunculuk kariyeri ve doğal güzelliği ile sık sık gündeme gelen ünlü isim, Instagram’da da büyük ilgi görüyor.

707 bin takipçisi bulunan Develi'nin paylaşımına, “Çok duru bir güzelliği var”, “Makyaja bile hiç gerek yok”, “Her haliyle çok güzel” gibi yorumlar yağdı.

Büşra Develi: ‘Çok Heyecanlıyım’

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı’nda görüntülenen Büşra Develi, diziyle ilgili duygularını paylaşmıştı. Güzel oyuncu, “Dizide polis memuru Çiğdem karakterini canlandırıyorum. Çok heyecanlıyım” diyerek rolü için ne kadar sabırsızlandığını dile getirmişti.

Eşref Rüya, her Çarşamba Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek!

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